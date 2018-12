'Atacul neprovocat al Rusiei asupra navelor ucrainene in Marea Neagra, in apropiere de Stramtoarea Kerci, reprezinta o escaladare periculoasa a unei activitati tot mai provocatoare si amenintatoare', a declarat Pentagonul intr-un comunicat, informeaza Agerpres.



'Statele Unite doresc o relatie mai buna cu Rusia, insa acest lucru nu se poate intampla atat timp cat actiunile sale ilegale si destabilizatoare continua in Ucraina si in alte parti', se mai arata in document.



La 25 noiembrie, trei nave ale Fortelor navale ucrainene - doua vedete blindate si un remorcher - cu 24 de…