- SUA au avertizat duminica ca „orice violenta si intimidare“ impotriva opozitiei la regimul lui Nicolas Maduro in Venezuela si a personalului diplomatic american va antrena un „raspuns semnificativ“, transmite AFP.

- Fortele Navale iraniene vor trimite nave militare in Oceanul Atlantic incepand din luna martie, a anuntat vineri Administratia de la Teheran, in contextul in care Iranul vrea sa-si sporeasca raza de actiune in apropierea Statelor Unite. "Oceanul Atlantic este departe, iar operatiunea flotei…

- Anul acesta, au participat la celebra competitie reprezentantele a 93 de tari. Filipineza Catriona Gray, in varsta de 24 de ani, a ocupat primul loc, fiind desemnata Miss Universe, in timp ce Tamaryn Green, din Africa de Sud, s-a situat pe pozitia secunda, iar podiumul a fost completat de Sthefany Gutierrez,…

- Prețurile de consum au crescut in Venezuela cu 1,3 milioane la suta in anul care se incheie in noiembrie, a anunțat luni Adunarea Naționala, controlata de opoziție, in condițiile in care hiperinflația și recesiunea afecteaza țara, informeaza Reuters. Fondul Monetar Internațional (FMI) a prognozat…

- In dimineața zilei de luni, 19.11.2018, a avut loc la Primaria Municipiului Turda o ședința a Comandamentului de Urgența, in vederea planificarii masurilor de intervenție in cazul caderilor de zapada și a apariției poleiului, astfel incat sa nu existe probleme legate de deszapezire sau alte tipuri de…

- Municipalitatea este pregatita și mobilizata pentru sezonul de iarna 2017 – 2018. Primarul Mihai Chirica a dispus inca din luna septembrie direcțiilor și societaților din subordine inceperea pregatirilor in acest sens, iar astazi, 16 noiembrie, a inspectat baza Citadin SA din zona podului Sf. Ioan,…