- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.Aceasta inaintare ar putea fi indiciul unei…

- Aproximativ 39.000 de persoane, inclusiv 10.507 civili, si-au pierdut viata în razboiul din Siria în 2017, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia DPA. Potrivit OSDO, numarul total al mortilor include 2.109 copii si 1.492 de femei, dar si 2.923 de…

- Rebelii sirieni aflati intr-o zona strategica din apropierea frontierelor Israelului, Libanului si Siriei, au primit un ultimatum din partea armatei siriene si a organizatiei paramilitare Hezbollah sa se predea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia anunța ca Siria a fost eliberata complet de ISIS și ca misiunea armatei ruse in aceasta regiune s-a incheiat, citeaza AFP un mesaj al Ministerului rus al Apararii. ”Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista ISIS s-a incheiat. Teritoriul sirian este complet eliberat de luptatorii acestei…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat și distrus cel puțin doua rachete israeliene care vizau o 'poziție militara' în provincia Damasc, au informat sâmbata agenția oficiala Sana și televiziunea de stat, preluate de AFP și Reuters. ,,Inamicul israelian a tras la…

- 'Inamicul israelian a tras la ora 00.30 (vineri, 22.30 GMT) mai multe rachete sol-sol in direcția unei poziții militare in provincia Damasc', atacul provocand 'pagube materiale', a relatat Sana, fara a preciza daca s-au inregistrat victime. 'Apararea aeriana a armatei siriene a putut face fața agresiunii,…

- Armata rusa a dezmintit luni ca ar fi efectuat duminica raiduri aeriene in care si-ar fi pierdut viata peste 50 de civili intr-un sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic in estul Siriei, asa cum a afirmat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO, cu sediul la Londra), transmite…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși ieri in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. …

- Peste 340.000 de persoane au fost ucise in Siria incepand din 2011, anunta Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR) intr-un nou bilant. Dintre acestea, peste 100.000 erau civili, transmite AFP. Acest nou bilant a fost anuntat in contextul in care mai multe puteri straine isi intensifica eforturile…

- Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH). Doisprezece copii se numara printre victimele atentatului din provincia unde jihadistii vor sa castige teren in fata ofensivei care incearca sa ii scoata din Siria. „Zeci…

- Cel putin 26 de persoane au murit vineri in urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic in provincia Deir Ezzor din Siria, informeaza AFP. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH). Doisprezece copii se numara…

- Presedintele turc Tayyip Recep Erdogan a afirmat vineri ca provincia Afrin, din nord-vestul Siriei, trebuie eliberata de militiile kurde YPG (Unitatile de Aparare a Poporului), adaugand ca tara sa este dezamagita de faptul ca SUA 'nu-si tin o mare parte din promisiuni' si ca nu doreste aceeasi experienta…

- Cel putin 29 de civili, inclusiv copii, au fost ucisi luni in raiduri aeriene asupra unei piete dintr-o localitate rebele dintr-o zona de dezescaladare din nordul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Cinci copii se numara printre victimele din orasul…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a preluat controlul ‘aproape total’ asupra orașului sirian Boukamal, in apropiere de frontiera cu Irak, respingand forțele regimului și pe aliații acestora la periferia acestei localitați strategice din estul țarii, a indicat sambata Observatorul Sirian pentru…

- Liderul gruparii Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, s-ar fi aflat in orașul sirian Albu Kamal in timpul operațiunii armatei siriene și a aliaților sai de ''curațire'' a localitații din estul Siriei, a indicat vineri unul din serviciile de presa militara controlat de mișcarea șiita libaneza Hezbollah,…

- Armata siriana a anunțat joi ca a preluat controlul total asupra localitații Abu Kamal, ultimul oraș care se afla inca sub ocupația gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria, relateaza AFP. "Unitațile forțelor noastre armate, în cooperare cu forțele paramilitare…

- Cel putin cinci civili, printre care un copil, au fost ucisi marti in urma unor atacuri intreprinse de fortele aeriene ale regimului sirian asupra unei zone a insurgentilor, aflata sub asediu in estul regiunii Goutha, langa Damasc, a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru…

- Zeci de oameni au murit intr-un atentat cu masina capcana comis de Statul Islamic in provincia Deir Ezzor, din estul Siriei, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit News.ro, care citeaza DPA. Alte cateva zeci de persoane au fost ranite.

- Controlul total asupra orasului Deir Ezzor, ultima reduta a gruparii jihadiste Stat Islamic, a fost preluat de armata siriana, potrivit unui anunt facut de televiziunea siriana de stat, citat de AFP. “Armata anunta ca a preluat controlul toral al orasului Deir Ezzor”, a anuntat televiziunea de stat,…

- Televiziunea oficiala a anunțat, potrivit EFE, ca forțele armate au reușit sa "elibereze" Deir Ezzor dupa anihilarea unui numar mare de extremiști și distrugerea armelor și echipamentelor acestora.Observatorul sirian pentru drepturile (OSDO), o organizație neguvernamentala siriana cu sediul…

- Statul Islamic a pierdut ultimul bastion din Siria. Orașul Deir al-Zour a fost eliberat de armata siriana, a anunțat televiziunea publica din Siria, potrivit BBC News. „Orașul a fost complet eliberat de terorism”, a anunțat televiziunea siriana. Armata siriana și aliații sai au reușit sa elibereze ultimele…

- Armata siriana a incheiat joi seara recucerirea orasului Deir Ezzor de la Statul Islamic, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). "Orasul a ajuns sub controlul trupelor guvernamentale siriene", a declarat seful OSDO, Rami Abdel Rahman, citat de…

- Casa Alba a criticat Rusia pentru protejarea președintelui sirian Bashar al-Assad, intr-un comunicat publicat miercuri referitor la un recent raport al ONU care acuza regimul sirian de atacul cu gaz sarin asupra localitații Khan Shaykhun, relateaza dpa. În atacul survenit la 4 aprilie…

- Un reporter sirian care lucra pentru o televiziune de opozitie a fost ucis duminica în provincia Damasc de un bombardament de artilerie al regimului, soldat de asemenea cu alte zece victime, au relatat postul de televiziune si o organizatie nonguvernamentala, relateaza AFP. …

- Organizatia Human Rights Watch (HRW) a cerut vineri sanctiuni impotriva persoanelor responsabile de atacuri chimice din Siria, la o zi dupa publicarea unui raport al ONU care acuza regimul sirian de atacul cu gaz sarin asupra localitatii Khan Shaykhun, relateaza AFP, conform agerpres.ro. In…

- Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața luni seara intr-un atac aerian cu origine neidentificata in apropiere de Deir ez-Zor, oraș din estul Siriei eliberat aproape complet de forțele regimului de la Damasc, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. …

- Autoritatile siriene au cerut, sambata, plecarea imediata a trupelor turce care au intrat in nord-vestul Siriei, apreciind ca prezenta lor reprezinta "o agresiune flagranta", informeaza Reuters. Ministerul sirian de Externe considera, intr-un comunicat dat publicitatii sambata, ca intarea…

- Toti combatantii sirieni ai gruparii Statul Islamic (SI) care se aflau inca la Raqqa au parasit acest oras din nordul Siriei, a anuntat sambata organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza Reuters si AFP.Un responsabil local de la Raqqa a afirmat…

- Turcia a trimis, in aceasta noapte, trupe la sol in nordul Siriei. O arata imagini surprinse de luptatori rebeli din zona. Un convoi militar cu 30 de vehicule si 100 de soldati a trecut frontiera si a intrat in provincia Idlib.

- Cel putin 11 civili, intre care se numara si doi copii, au fost ucisi, duminica, in raiduri aeriene asupra unei piete dintr-o localitate din provincia Idlib, imputate regimului sirian, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), conform Le Figaro, relateaza News.ro.

- Aproximativ 150.000 de copii din provincia Idlib, aflata sub controlul opoziției din Siria, vor fi vaccinați contra poliomielitei, potrivit unor surse medicale locale.Vaccinurile, trimise de UNICEF, vor fi administrate de personalul medical care lucreaza in spitalele publice din provincia zona.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata ca rebelii sirieni susținuți de Ankara au lansat o noua operațiune in provincia Idleb (nord-vestul Siriei), controlata in mare parte de jihadiști din fosta ramura Al-Qaida in Siria, informeaza AFP, Reuters și dpa. "Luam noi masuri…

- Cel putin 14 civili, intre care trei copii, au fost ucisi in atacuri ruse in apropiere de un oras controlat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a transmis vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP, conform agerpres.ro. Civilii, care fugeau…

- Armata rusa a anuntat joi ca a distrus in Siria 'cel mai mare depozit de munitii' al coalitiei jihadiste Tahrir al-Cham, formata in special din fosta ramura a Al-Qaida in aceasta tara, informeaza AFP.'Aviatia rusa a distrus cel mai mare depozit (...) de munitii al (gruparii) Tahrir al-Cham,…

- Un important comandant al miscarii siite libaneze Hezbollah a fost ucis in lupte cu militanti suniti apartinand Statului Islamic (SI) in Siria vecina, a anuntat Hezbollahul miercuri, informeaza agentia DPA. Ali al-Hadi al-Asheq, in varsta de 44 de ani, a fost ucis luni in timpul luptelor din desertul…

- Cel putin opt combatanti ai Hezbollahului libanez, aliat al regimului de la Damasc, au murit luni si alti peste 20 au fost raniti, intr-un atac aerian intreprins de o drona in centrul Siriei, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. OSDO, care nu a fost in masura…

- Gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a recucerit controlul, duminica, asupra unui oras simbolic din centrul Siriei, dupa o ofensiva surpriza impotriva fortelor regimului, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit AFP si DPA, citate de Agerpres.

- Cel putin 58 de membri ai fortelor regimului sirian au fost ucisi joi intr-o serie de atacuri surpriza comise de gruparea jihadista Statul Islamic impotriva unor baraje intr-o zona desertica, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat joi ca sunt întrunite condițiile de facto pentru a pune capat razboiului civil din Siria, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Kremlin a facut aceasta declarație la Ankara, unde a fost oaspetele omologului sau turc, Recep…