Apararea antiaeriana a armatei siriene a deschis focul in directia unor ''tinte aeriene ostile'' langa aeroportul din Damasc, au informat duminica media oficiale, relateaza AFP.



"Apararea noastra antiaeriana a intrat in actiune impotriva unor tinte aeriene ostile in sectorul aeroportului international Damasc", a declarat agentia Sana, fara a oferi detalii.



Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH) a anuntat explozii intr-o zona din apropierea Aeroportului International din Damasc si tiruri ale bateriei antiaeriene in directia unor ''tinte'…