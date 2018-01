Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Nasr Hariri, negociatorul sef al opozitiei siriene, a cerut, marti, SUA si UE sa intervina pentru a intesifica presiunile asupra regimului condus de Bashar al-Assad, Rusiei si Iranului pentru ca acestea sa se intoarca la negocieri pentru incheierea conflictului din Siria, relateaza site-ul Reuters.

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- Trump certifica tratatul nuclear cu Iranul pentru ultima data spunand ca pana va veni vremea sa il aprobe din nou Statele Unite se vor fi retras din acesta, scrie BBC News. Președintele american Donald Trump va mai certifica acordul nuclear cu Iranul doar o singura data inainte de a denunța acordul…

- Ofensiva fortelor guvernamentale siriene contra pozitiilor rebelilor din provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, ameninta eforturile comune ale Turciei, Rusiei si Iranului in vederea instaurarii pacii in regiune, a declarat miercuri seara seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu, transmite Reuters.…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre Ankara si Washington au fost deteriorate de refuzul Statelor Unite de a-l extrada pe Fetullah Gulen, dar si de faptul ca SUA au furnizat armament catre kurzii din YPG, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre tara sa si Occident depind de atitutinea UE si a SUA, adaugand ca s-a incheiat perioada in care Blocul comunitar putea dicta dinamica relatiilor cu Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Aceasta vizita, cea mai importanta a sefului statului turc intr-o tara a UE dupa puciul esuat din iulie 2016, va avea avea in centru dosarele regionale, precum conflictul sirian si statutul Ierusalimului, dar Parisul da asigurari ca problema drepturilor omului va fi de asemenea abordata. De…

- Administrațiile de la Ankara și Kremlin au semnat un contract în valoare de 2,5 miliarde de dolari în urma caruia Federația Rusa va furniza Turciei sistemele de racheta sol-aer S-400.

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an. Statele Unite au suspendat…

- Statele Unite au suspendat serviciile de vize in cadrul misiunilor diplomatice din Turcia in luna octombrie, iar Turcia a replicat cu masuri similare. Conflictul a fost declansat de arestarea a doi angajati ai consulatului SUA din Istanbul, suspectati de implicare in tentativa esuata de lovitura…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marti ca folosirea optiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor solutiilor diplomatice, ar insemna esecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pana cand Coreea de Nord se va angaja semnificativ"…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marți ca folosirea opțiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor soluțiilor diplomatice, ar insemna eșecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pâna când Coreea de Nord…

- Decizia presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si de a muta ambasada SUA la Ierusalim nu s-ar fi bucurat de sprijinul tuturor sfatuitorilor sai apropiati, a relatat CNN, citand surse din administratia de la Washington.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat miercuri, la Bruxelles, ca "principala prioritate" a Statelor Unite in Ucraina este oprirea violentelor prin desfasurarea de forte de mentinere a pacii, relateaza AFP. "Sfarsitul violentelor este principala noastra prioritate si, pentru a realiza…

- Turcia a emis un mandat de arestare, vineri, pentru un fost oficial al CIA, acuzat ca a încercat sa-l alunge de la putere pe președintele Recep Tayyip Erdogan și guvernul sau, un gest care va deteriora și mai mult, foarte probabil, legaturile dintre Ankara și Washington. Procurorul…

- Reza Zarrab, un cetațean turc de origine iraniana, este acuzat de "spionaj" in favoarea unui stat strain. Jurnalul Hurriyet a anunțat ca aceasta decizie mai vizeaza alte 22 de persoane, printre care fiica acestuia.Arestat la Miami in martie 2016, acest magnat al aurului este martorul-cheie…

- Cei doi oficiali vor aborda mai multe subiecte, precum situatiile tensionate din Siria, Ucraina si Coreea de Nord, dar si confiscarea de catre SUA a unor proprietati diplomatice ruse. Tot vineri, Serghei Lavrov a catalogat drept regretabila declaratia facuta de catre Rex Tillerson prin care…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi ministri vor discuta in marja unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)…

- Saad Hariri, premierul Libanului, a afirmat ca regimul sirian dorește sa-l ucida, acuzând Damascul și de asasinarea tatalui sau, în anul 2005. "Am mulți inamici, extremiștii și regimul sirian. Cel din urma a emis o sentința la moarte pe numele meu. Ma acuza ca m-aș fi implicat în…

- Procurorii turci au emis mandate de detenție pentru 360 de persoane intr-o operațiune care vizeaza susținatorii clericului Fethullah Gulen a anunțat, miercuri, postul de televiziune CNN Turk. Ei au declarat ca operațiunea s-a concentrat asupra orașului Istanbul și ca 343 dintre cei care au…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marți Uniunii Europene și Marii Britanii sa negocieze ''rapid'' și ''fara animozitate inutila'' asupra ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar.

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a cerut, marti, Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze 'rapid' si 'fara animozitate inutila' asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP.'Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, susține, la aceasta ora, o conferința de presa in care vorbește despre relația Statelor Unite cu țarile din Europa. Daca ieri, Departamentul de Stat a emis un comunicat in care a cerut ca Parlamentul sa nu voteze legile justiției care ar incalca independența…

- Departamentul de Stat al SUA a starnit o adevarata furtuna pe plan politic, dupa ce a transmis un mesaj tranșant catre Parlamentul Romaniei, caruia ii cere sa „respinga propunerile legislative care slabesc statul de drept si lupta anticoruptie”. Mesajul a fost transmis de purtatorul de cuvant al Departamentului…

- "Analizam ajustarile sprijinului militar oferit partenerilor nostri kurzi din prisma necesitatilor militare pentru infrangerea ISIS (Stat Islamic) si a eforturilor de stabilizare care sa previna revenirea ISIS", a declarat Eric Pahon, un purtator de cuvant al Pentagonului. Presedintele american…

- Turcia este in grafic pentru a evita o potentiala includere pe lista neagra a paradisurilor fiscale a Uniunii Europene, o decizie care ar fi inasprit si mai mult tensiunile dintre cele doua parti, dupa ce vineri a trimis blocului comunitar o scrisoare continand clarificari suplimentare, conform unui…

- Reuniune ruso-turco-iraniana la Soci, pe care presa de la Moscova o considera o noua Yalta privind Siria. Practic, rușii incearca sa descrie viitorul republicii islamice. Intalnirea a fost precedata insa de vizita președintelui Bashar al-Assad la Moscova.

- Presedintii din Rusia, Iran si Turcia au adoptat miercuri, in cursul reuniunii de la Soci, pe litoralul Marii Negre, o declaratie comuna privind cooperarea in scopul solutionarii crizei din Siria. "Actiunile de lupta la scara larga impotriva gruparilor teroriste din Siria se apropie de sfarsit.…

- Lira turceasca a atins marti cea mai scazuta cotatie pe pietele de schimb, in contextul tensiunilor cu SUA legate de iminentul proces al unui om de afaceri si al unui bancher turc la New York, informeaza AFP. In cursul diminetii, moneda turceasca a pierdut peste 1% din valoare si la 06:52…

- Atacul a fost comis de catre militantii organizatiei teroriste Boko Haram, care a mai comis astfel de atacuri in zonele publice aglomerate din orasele nigeriene. Mubi este un oras din regiunea Adamawa, zona in care militantii Boko Haram au controlat vaste teritorii pana in 2015. …

- Intr-un interviu pentru Reuters, vice-secretarul de stat al SUA pentru afaceri africane, Donald Yamamoto, a respins ideea ca Mugabe, care conduce statul Zimbabwe de 37 de ani, sa pastreze un rol tranzitoriu sau ceremonial. "Este tranzitia catre o noua era pentru Zimbabwe, asta este ceea…

- Secretarul de stat Rex Tillerson, care a ajuns miercuri in Romania, a avut o discutie cu ministrul de Externe roman, Teodor Melesanu, potrivit fotografiilor facute publice de catre Ambasada SUA la Bucuresti. La intalnire a fost prezent si ambasadorul Hans Klemm. "Bun venit secretarului…

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- "Imi anunț demisia din postul de prim-ministru", a declarat Hariri, care se afla in prezent in Arabia Saudita, intr-un discurs retransmis de postul de televiziune prin satelit Al-Arabiya, cu sediul in Dubai.Demisia, deloc așteptata, intervine la un an dupa nominalizarea sa. Puternica mișcare…

- Premierul libanez Saad Hariri si-a anuntat sâmbata demisia, spre surpriza generala, acuzând Hezbollahul siit si aliatul sau iranian de "suprematie" asupra Libanului si declarând ca se teme pentru viata sa, informeaza sâmbata AFP. "Îmi…

- "Partile au discutat probleme urgente privind eforturile de eliminare a focarului de terorism din Siria si de intensificare a eforturilor internationale pentru facilitarea procesului de reglementare politica, asigurand in acelasi timp integritatea teritoriala a tarii si stimuland dialogul la nivel…

- Prin așa-numitul "canal de la New York", negociatorul american pentru Coreea de Nord, Joseph Yun, discuta cu diplomați nord-coreeni din cadrul reprezentanței la ONU, a precizat sursa citata. Intre timp, Trump și liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, au schimbat insulte și amenințari, alimentand teama…

- "In ciuda tuturor neintelegerilor si problemelor noastre recente, este speranta noastra comuna de a incepe normalizarea relatiilor prin pasi reciproci. Intrucat traversam o perioada critica si luptam impotriva mai multor organizatii teroriste, securitatea tarii noastre este mai presus de orice.…

- O înțelegere între Washington și Moscova a facut posibila cedarea regiunii petroliere Kirkuk, Irak, aflata sub controlul kurzilor, pentru regiunea petroliera Raqqa, Siria. Numai ca în ambele regiuni, gestionarul va fi compania ruseasca Rosneft. În vremea mandatului…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, s-a aflat marti pentru o scurta vizita in Pakistan, unde a avut parte de o primire rece in contextul relatiilor tensionate intre Washington si Islamabad, transmite AFP, conform agerpres.ro. Scopul vizitei lui Tillerson, primul responsabil de rang inalt…

- El considera totodata ca aderarea țarii sale la Uniunea Europeana este o soluție pentru 'problemele cronice' ale blocului comunitar și ca 'fara Turcia, UE va suferi izolare, disperare și conflicte interne'. Reacția sa survine dupa ce, la Consiliul European de toamna, liderii statelor UE au…

- Reacția sa survine dupa ce, la Consiliul European de toamna, liderii statelor UE au cerut executivului comunitar sa ia in considerare opțiuni de reducere sau redirecționare a fondurilor de preaderare alocate Turciei, avand in vedere erodarea statului de drept in aceasta țara. Inaintea summitului,…

- Orașul Rakka din Siria pare sa fie doar o ruina. Bastion al gruparii teroriste Statul Islamic, Rakka a fost recucerit in urma cu doar cateva zile, dupa o ofensiva a coaliției conduse de SUA. Acum, Rusia a denunțat „bombardamentele barbare”, care au avut loc in timpul luptelor pentru eliberarea orașului…

- Afirmatiile presedintelui american Donald Trump potrivit carora Iranul nu respecta acordul nuclear iranian sunt o consecinta a situatiei politice din SUA si nu pot influenta implementarea intelegerii, a declarat sambata secretarul general al serviciului diplomatic al UE, relateaza agentia Tass.…

- "Ma voi angaja (...) pentru ca ajutoarele de preaderare la UE pe care le dam sa fie reduse", a declarat cancelarul german Angela Merkel, la sosirea la summitul UE de la Bruxelles. "Este important ca in aceasta problema Consiliul European sa acționeze in mod unit. Este o cerința centrala pentru mine",…