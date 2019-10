Stiri pe aceeasi tema

- „Pregatim acum alte liste și ne așteptam la un nou schimb. Vom discuta despre acest lucru la Minsk și in formatul Normandia”, a spus el. La discuțiile in formatul Normandia participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei. Zelenski a adaugat ca discuțiile in formatul Normandia ar urma sa…

- Statele Unite au extras din Rusia in 2017 un inalt responsabil rus care a confirmat ca presedintele Vladimir Putin a orchestrat personal ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, au relatat luni media americane, citate marti de France Presse potrivit Agerpres Potrivit CNN, aceasta…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca negocierile cu talibanii sunt 'moarte', dupa ce a anulat intalnirea secreta prevazuta cu acestia la Camp David, si, tot luni, comandantul fortelor americane in Afganistan a afirmat ca este probabila o intensificare a operatiunilor pentru contracararea…

- Vladimir Putin a ordonat, miercuri, Armatei sa intervina in lupta contra uriaselor incendii forestiere care fac ravagii de o saptamana in Siberia unde milioane de hectare au fost distruse, iar localitati intregi au fost invaluite in fum, relateaza AFP.Citește și: DIICOT a dezvaluit elemente…

- Vladimir Putin a ordonat, miercuri, Armatei sa intervina in lupta contra uriaselor incendii forestiere care fac ravagii de o saptamana in Siberia unde milioane de hectare au fost distruse, iar localitati intregi au fost invaluite

- Vladimir Putin a ordonat miercuri Armatei sa participe la lupta impotriva imenselor incendii de padure care devasteaza de saptamani intregi Siberia, distrugand milioane de hectare și acoperind orașe intregi cu fum, scrie AFP.

- Fiica secreta a lui Vladimir Putin a avut o apariție publica extrem de rara, pentru a prezenta o clinica medicala in care s-au investit aproape 570 de milioane de euro, o parte din aceasta fiind dedicata bolnavilor de cancer.

- Aceste masuri au fost decise de catre Vladimir Putin, dupa doua zile de proteste fata de puterea de la Tbilisi, considerata prea prorusa. Aceste proteste, la care au luat parte mii de oameni, au fost declansate dupa ce un parlamentar rus a sustinut un discurs in Parlamentul georgian.Potrivit…