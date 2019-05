Stiri pe aceeasi tema

- Criza indelungata din Venezuela ar urma sa domine agenda cand sefii diplomatiilor din Rusia si Statele Unite ale Americii - Serghei Lavrov si Mike Pompeo - se vor intalni luni in marja Consiliului Arctic in orasul finlandez Rovaniemi (nord), relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. In conditiile…

- Ca urmare a ciocnirilor dintre susținatorii opoziției și forțele pro-guvernamentale, desfașurate miercuri in capitala Venezuelei, o femeie a fost impușcata, iar zeci de persoane au fost ranite. Forțele armate au reacționat cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa. Liderul opoziției, Juan Guaido, a cerut…

- In decembrie anul trecut, doua avioane de vanatoare rusești au sosit in Venezuela. Informații aparute in presa locala anunțau ca cele doua avioane au debarcat la Caracas circa 100 de militari ruși și 35 tone de «materiale». Prezența soldaților ruși pe teritoriul venezuelean «a pus paie pe foc». Președintele…

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…

- Discuțiile purtate la Roma între reprezentanți ai Statelor Unite și ai Rusiei au fost pozitive, însa cele doua parți ramân divizate în ceea ce privește legitimitatea președintelui Nicolas Maduro, a declarat un oficial american, citat de agenția Reuters, potrivit Mediafax. "Nu,…

- Reprezentantul special al SUA pentru Venezuela, Elliott Abrams, și adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, se vor intalni saptamana aceasta la Roma pentru a discuta despre criza din Venezuela, potrivit agenției Reuters preluata de mediafax. Venezuela, un stat aliat al Kremlinului,…

- Tareck El Aissami, ministrul Industriei din Venezuela, a fost inculpat la New York deoarece și-ar fi folosit „pozitia de putere pentru a se angaja in traficul international de droguri”. Fostul vicepreședinte venezuelean este acuzat ca a evitat sanctiuni ale Trezoreriei americane legate de traficul de…