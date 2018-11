Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a organizat o misiune umanitara in Siria, distribuind 450 de pachete cu alimente locuitorilor din regiunea Alep, a transmis Vladimir Savchenko, seful centrului rus de reconciliere a conflictelor din Siria, relateaza agentia de presa Tass.

- Armata turca a incheiat „pregatirile“ in vederea unei noi ofensive in nordul Siriei, noul obiectiv fiind „distrugerea“ unei militii kurde sustinute de administratia de la Washington si considerate drept „terorista“ de puterea de la Ankara.

- Peste 1.100 de civili au fost ucisi in raidurile efectuate in Siria si Irak de coalitia condusa de Statele Unite impotriva retelei teroriste Stat Islamic de la inceperea operatiunilor, in 2014, anunta armata americana. Coalitia a precizat ca 53 de civili au fost ucisi in luna august, astfel…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a avut o convorbire telefonica cu presedintele rus, Vladimir Putin, conform biroului liderului israelian, dupa ce un avion rus a fost doborat in Siria, scrie Reuters, potrivit news.ro.Biroul lui Netanyahu a precizat ca prim-ministrul i-a transmis…

- Trupele rusesti si turce vor crea o noua zona demilitarizata in regiunea Idlib din Siria. Rebelii vor fi nevoiti sa se retraga din zona, conform presedintelui rus, Vladimir Putin, scrie Reuters.

- Washingtonul impartașește ingrijorarea Moscovei cu privire la activitatea terorista in regiunea Idlib din Siria, dar indeamna Rusia sa nu creeze acolo o criza umanitara, a declarat șeful Departamentului de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, intr-un comunicat postat pe site-ul Departamentului. „Am…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a calificat luni drept "alarmanta" situatia din Siria, unde regimul de la Damasc "ameninta sa creeze o noua criza umanitara in regiunea Idleb", ultimul fief al...