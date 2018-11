Stiri pe aceeasi tema

- Armata turca a incheiat „pregatirile“ in vederea unei noi ofensive in nordul Siriei, noul obiectiv fiind „distrugerea“ unei militii kurde sustinute de administratia de la Washington si considerate drept „terorista“ de puterea de la Ankara.

- Cel putin 52 de militanti islamisti si trei militari egipteni au fost ucisi in cursul operatiunilor "antiteroriste" din regiunea egipteana Sinai, unde este activa organizatia terorista sunnita Stat Islamic, anunta armata egipteana, citata de site-ul cotidianului Le Figaro. Intr-un comunicat…

- Peste 1.100 de civili au fost ucisi in raidurile efectuate in Siria si Irak de coalitia condusa de Statele Unite impotriva retelei teroriste Stat Islamic de la inceperea operatiunilor, in 2014, anunta armata americana. Coalitia a precizat ca 53 de civili au fost ucisi in luna august, astfel…

- Un locuitor din regiunea transnistreana se numara printre cele 15 victime ale accidentului aviatic produs in Siria la inceputul acestei saptamani. Pavel Tcacenko, in varsta de 35 de ani, se afla la bordul avionului militar rusesc.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a informat luni ca un comunicat comun care va fi publicat dupa intalnirea sa cu presedintele rus, Vladimir Putin, va aduce „o noua speranta” in regiunea Idlib din Siria, scrie Reuters, scrie news.ro.Erdogan a vorbit cu presa inaintea intalnirii cu Putin…

- Administratia Trump intentioneaza sa trimita membri ai gruparii Statul Islamic, inclusiv doi jihadisti britanici ai celulei cunoscute sub numele de ”Beatles”, in centrul de detentie militar Guantanamo, dezvaluie postul NBC, relateaza AFP conform News.ro . Aceasta inchisoare, situata intr-o enclava americana…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a calificat luni drept "alarmanta" situatia din Siria, unde regimul de la Damasc "ameninta sa creeze o noua criza umanitara in regiunea Idleb", ultimul fief al...

- Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a declarat marti ca spera ca Turcia si Rusia sa gaseasca impreuna o solutie in ceea ce priveste problema din regiunea Idlib din nordul Siriei, controlata de rebeli, relateaza Reuters.