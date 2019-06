Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Lockheed Martin a primit un contract in valoare de 561,8 milioane de dolari pentru a produce lansatoare mobile de rachete HIMARS destinate pentru Bahrain, Polonia si Romania, a informat luni Departamentul american al Apararii intr-un comunicat de presa potrivit Agerpres Lansatoarele…

- Intrevedere la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu Generalul Nicolae-Ionel Ciuca, șeful Statului Major al Apararii, a avut luni, 3 iunie, o întrevedere cu secretarul de stat al Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Mark T. Esper, la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu. …

- Echipa de volei CSM București a ramas fara antrenor. Turcul Ferhat Akbas a plecat dupa doi ani și jumatate de la echpa patronata de Primaria Capitalei. Tehnicianul care a adus primul și singurul titlu din istoria CSM București, anul trecut, turcul Ferhat Akbas a plecat din Romania. Dupa doi ani și jumatate…

- Vizita in judetul Vaslui a ambasadorului SUA in Romania Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Foto: Arhiva Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm, a facut o vizita în judetul Vaslui. Însotit de vicepremierul Ana Birchall, de parlamentari…

- "Am aflat ca probabil in doua luni cu aproximatie ar urma sa soseasca noul ambasador. Nu stiu daca va veni in doua luni, dar in acest intervan ar trebui sa aiba loc audierea sa in Senatul Statelor Unite", a declarat Tariceanu. "Cred ca o primenire e utila pentru a da un nou suflu acestei relatii…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, nu reprezinta interesele Romaniei in Statele Unite și nici nu mijlocește intalniri intre oamenii politici din SUA și cei din Romania.”Din pacate, nici prin ambasada SUA la București, nici…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat, joi, ca Romania este unul dintre putinii membri NATO care isi respecta angajamentul asumat in Tara Galilor, printre care alocare de 2% din PIB pentru Aparare, iar, totodata, ca NATO nu va cauta o confruntare cu Rusia, potrivit…

- "Presedintele Iohannis batjocoreste aniversarea aderarii Romaniei la NATO printr-un discurs politicianist, devalorizat de accentele patologice de demagogie si de mitomanie, de ura viscerala impotriva tuturor celor care-l incurca in incercarea disperata de a mai obtine un mandat la Cotroceni, pentru…