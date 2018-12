Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Kosovo de a se dota cu o armata este 'ireversibila', a declarat presedintele kosovar Hashim Thaci, inainte de o reuniune luni a Consiliului de Securitate al ONU ceruta de Serbia, furioasa in legatura cu initiativa autoritatilor de la Pristina, relateaza AFP. 'Indiferent de ceea ce…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat vineri "preocuparea" dupa decizia Kosovo de a se dota cu o armata, indemnand "la retinere toate partile implicate", in timp ce o reuniune neoficiala a Consiliului de Securitate a fost organizata la cererea Serbiei, relateaza AFP preluata…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a acuzat marti autoritatile kosovare ca vor ''sa alunge poporul sarb din Kosovo'' ridicand o bariera vamala si planificand crearea unei armate, relateaza AFP. Aceste doua decizii ''au drept scop alungarea poporului sarb din Kosovo'',…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a acuzat marti autoritatile kosovare ca vor ''sa alunge poporul sarb din Kosovo'' ridicand o bariera vamala si planificand crearea unei armate, relateaza AFP preluata de Agerpres. Aceste doua decizii ''au drept scop alungarea poporului sarb din Kosovo'',…

- Serbia nu mai are niciun motiv pentru a avea incredere in misiunea KFOR si in NATO intrucat tot ceea ce acestea au afirmat despre ultimele manevre ale trupelor speciale ale politiei din Kosovo (ROSU) s-a dovedit a fi neadevarat, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-o intrevedere…

- 'Parte integranta a Kosovo', 'proprietate a Serbiei': lacul artificial Gazivode aminteste cat de departe este un acord de normalizare intre Pristina si Belgrad, care ar trece printr-o modificare a frontierelor, noteaza marti France Presse preluata de Agerpres. Sustinuta public de catre Washington…

- 'Parte integranta a Kosovo', 'proprietate a Serbiei': lacul artificial Gazivode aminteste cat de departe este un acord de normalizare intre Pristina si Belgrad, care ar trece printr-o modificare a frontierelor, noteaza marti France Presse. Sustinuta public de catre Washington si cu jumatate…

- Mii de kosovari au protestat sambata la Pristina impotriva proiectului presedintelui Hashim Thaci de a realiza un schimb de teritorii intre Kosovo si Pristina, relateaza AFP. Liderul partidului nationalist de stanga Vetevendosje (Autodeterminarea), Albin Kurti, organizatorul manifestatiei, a…