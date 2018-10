Armata israeliana a ucis vineri cinci palestinieni in Gaza si unul in Cisiordania, in incidente separate, in contextul protestelor la frontiera cu Israelul, relateaza AFP si Reuters.



Potrivit ministerului sanatatii din Gaza, si-au pierdut viata cinci barbati cu varste intre 19 si 27 de ani, la Khan Yunis, in sudul teritoriului palestinian, la Bureij, in centru, si la Jabaliya, in nord. Patru dintre ei au fost doborati de gloantele militarilor israelieni, la fel ca si palestinianul din Cisiordania, iar al cincilea, sustin martorii, de explozia propriei sale grenade. Circa 180 de protestatari…