- Iranul ascunde materiale pentru fabricarea de arme nucleare într-un depozit de armament din Teheran, a acuzat joi, în discursul rostit la reuniunea Adunarii Generale ONU, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu conform Mediafax.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat marti ca tara sa va continua sa desfasoare operatiuni militare in Siria, in contextul in care Rusia a declarat ca va furniza un sistem antiaerian performant aliatului sau sirian, transmite Reuters preluata de Agerpres. ''Vom continua sa actionam…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat ca Israelul va interveni militar în cazul în care Iranul încearca sa blocheze strâmtoarea strategica Bab al-Mandeb, între Marea Rosie si Oceanul Indian, care

- Israelul va bloca toate tentativele de traversare a frontierei, a avertizat miercuri premierul israelian, Benjamin Netanyahu, in cursul intrevederii pe care a avut-o la Moscova cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, informeaza site-ul Ynetnews.com, scrie Mediafax.Intalnirea s-a concentrat…

- Israelul a desfasurat trupe suplimentare de-a lungul granitei cu Siria pe Platoul Golan, a anuntat armata israeliana in contextul in care reluarea luptelor in sudul Siriei a cauzat stramutarea a zeci de mii de oameni, relateaza dpa.Trupele au fost desfasurate "in cadrul eforturilor armatei…