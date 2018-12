Armata israeliană distruge tunelurile Hezbollahului De la lansarea unei vaste operatiuni pe 4 decembrie, armata a facut cunoscut ca a localizat patru tuneluri subterane care patrund in Israel pe sub frontiera cu Libanul.



"Exploziile din zona de vest a frontierei sunt provocate de actiunea armatei pentru a distruge si neutraliza tunelurile de atac ale Hezbollahului", a afirmat armata intr-un comunicat.



Locotenent-colonelul Jonathan Conricus a adresat un avertisment sever miscarii siite libaneze Hezbollah, unul din marii dusmani ai Israelului, aflat in pozitie de forta de cealalta parte a frontierei.



"Avem la dispozitie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat marti ca a detectat tuneluri subterane ale miscarii libaneze Hezbollah ducand dinspre Liban spre teritoriul Israelului si a lansat o operatiune denumita 'Scutul nordic' vizand distrugerea lor la frontiera, conform AFP si Reuters preluata de Agerpres. Un purtator…

- Armata israeliana a anuntat marti ca a detectat tuneluri subterane ale miscarii libaneze Hezbollah ducand dinspre Liban spre teritoriul Israelului si a lansat o operatiune denumita 'Scutul nordic' vizand distrugerea lor la frontiera, conform AFP si Reuters. Un purtator de cuvant al fortelor…

- Fâsia Gaza a cunoscut luni pâna târziu în noapte o escaladare brusca a tensiunii, armata israeliana ripostând fata de lansarea a sute de rachete palestiniene, în cadrul unor ostilitati ce reînvie spectrul unui nou conflict în enclava, noteaza AFP.…

- Ministerul nu le-a furnizat identitatea, subliniind numai ca acesti trei palestinieni, ale caror trupuri au fost transportate la un spital din Gaza, "par a fi minori".Armata israeliana a afirmat ca a efectuat un raid aerian impotriva a trei palestinieni care s-au apropiat de gardul de securitate…

- INCEPE RAZBOIUL. Cerul a fost impanzit de rachete, ATAC prin surprindere. Se asteapta represalii puternice din ora in ora VIDEO Armata israeliana a acuzat sambata Siria ca a ordonat, cu sprijinul Iranului, tirurile de rachete venite in cursul noptii dinspre enclava palestiniana Gaza impotriva Israelului,…

- Armata israeliana a acuzat sambata Siria ca a ordonat, cu sprijinul Iranului, tirurile de rachete venite in cursul noptii dinspre enclava palestiniana Gaza impotriva Israelului, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Tirurile de rachete din cursul noptii impotriva Israelului au fost ordonate…

- Armata israeliana a acuzat sambata Siria ca a ordonat, cu sprijinul Iranului, tirurile de rachete venite in cursul noptii dinspre enclava palestiniana Gaza impotriva Israelului, transmite AFP. ''Tirurile de rachete din cursul noptii impotriva Israelului au fost ordonate de Damasc cu implicarea…

- Armata israeliana a ucis vineri cinci palestinieni in Gaza si unul in Cisiordania, in incidente separate, in contextul protestelor la frontiera cu Israelul, relateaza AFP si Reuters preluate de Agerpres. Potrivit ministerului sanatatii din Gaza, si-au pierdut viata cinci barbati cu varste…