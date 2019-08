Armata israeliană avansează contra Iranului pe Twitter, Instagram și Telegram Armata israeliana a deschis un cont de Twitter in persana pentru ca postarile sale sa fie citite de 'poporul iranian', a anuntat aceasta miercuri pe contul sau in limba engleza, potrivit AFP, potrivit Agerpres. Acest anunt intervine pe fondul tensiunilor crescute intre Iran si Israel, care sustine ca va stopa 'expansionismul' iranian in regiune si se considera drept tinta desemnata a programului nuclear al Teheranului. 'Poporul iranian merita sa auda adevarul si este exact ceea ce vom difuza', afirma miercuri armata israeliana, care a publicat pe Twitter in limba farsi aceleasi informatii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

