- Armata israeliana a tras mai multe focuri de arma catre 'indivizi inarmati' infiltrati in Platoul Golan, in apropierea barierei de securitate care se intinde de-a lungul frontierei cu Siria, a anuntat luni un purtator de cuvant militar israelian, transmite AFP preluata de Agerpres. In cursul…

- Armata israeliana a anuntat marti ca a detectat tuneluri subterane ale miscarii libaneze Hezbollah ducand dinspre Liban spre teritoriul Israelului si a lansat o operatiune denumita 'Scutul nordic' vizand distrugerea lor la frontiera, conform AFP si Reuters preluata de Agerpres. Un purtator…

- Cel putin 14 palestinieni au fost raniti in urma tirurilor lansate de armata israeliana, vineri, la o manifestatie din apropierea frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, a anuntat Ministerul Sanatatii.Mii de persoane au manifestat in Fasia Gaza, ca in fiecare zi de vineri, dar au ramas la…

- "Foarte sincer, ce ma intereseaza este ceea ce facem impreuna cu armata americana", a declarat miercuri presedintele Emmanuel Macron, la bordul portavionului Charles de Gaulle, reactionand pentru prima data la o serie de mesaje foarte critice la adresa Frantei scrise pe Twitter de Donald Trump, relateaza…

- Fâsia Gaza a cunoscut luni pâna târziu în noapte o escaladare brusca a tensiunii, armata israeliana ripostând fata de lansarea a sute de rachete palestiniene, în cadrul unor ostilitati ce reînvie spectrul unui nou conflict în enclava, noteaza AFP.…

- Armata israeliana a acuzat sambata Siria ca a ordonat, cu sprijinul Iranului, tirurile de rachete venite in cursul noptii dinspre enclava palestiniana Gaza impotriva Israelului, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Tirurile de rachete din cursul noptii impotriva Israelului au fost ordonate…

- Aviatia israeliana a lansat miercuri dimineata raiduri asupra unor tinte din Fasia Gaza, ca raspuns la un tir de racheta din teritoriul palestinian, a indicat armata israeliana, citata de AFP. "Avioane de lupta israeliene au inceput sa atace tinte teroriste din Fasia Gaza", a precizat…

- Cel putin cinci protestatari palestinieni au fost ucisi in confruntari cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, afirma surse citate de cotidianul Haaretz.