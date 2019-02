Armata israeliană a mpușcat mortal un palestinian și a rănit un altul n Cisiordania Trupele israeliene au împușcat mortal un palestinian și au ranit un altul în Cisiordania, au anunțat luni oficialii medicali, în timp ce armata a transmis ca cei doi au efectuat un atac cu bomba, relateaza Reuters. Nu au existat victime în rândul militarilor în urma incidentului care a avut loc în apropierea orașului palestinian Jenin. Un spital din Jenin, în care cei doi palestinieni au fost internati, a anuntat ca un tânar de 19 ani a murit în urma ranilor suferite, iar celalalt se afla în stare stabila dupa ce a fost… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele israeliene au impuscat mortal un palestinian si au ranit un altul in Cisiordania, au anuntat luni oficialii medicali, in timp ce armata a transmis ca cei doi au efectuat un atac cu bomba, relateaza Reuters.

- Presedintele Fundatiei Universitare a Marii Negre, prof. univ. Dan Dungaciu, a apreciat marti ca alegerile parlamentare care urmeaza sa aiba loc in Republica Moldova sunt esentiale pentru Romania, avand in vedere ca tara noastra a girat de-a lungul timpului pentru guvernarea de la Chisinau."Cred…

- Un militant Hamas a fost omorât marți în Fâșia Gaza în bombardamentele descrise de armata israeliana ca represalii, dupa ce un soldat ar fi fost ranit în urma unui protest violent la granița cu Palestina, relateaza Reuters. Un soldat israelian a fost ușor ranit în…

- Un soldat israelian a impuscat fatal un barbat palestinian care a atacat un alt soldat cu un cutit, luni, in Fasia Gaza, au informat fortele armate israeliene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doi locuitori ai Capitalei au fost condamnati la 23 si, respectiv, 22 de ani de puscarie pentru omor, tentativa de omor intentionat si purtarea si pastrarea ilegala armelor de foc si munitiilor.

- Un barbat in varsta de 74 de ani a fost impuscat mortal de politisti duminica seara in orasul german Bochum, intr-unul din rarele incidente in care fortele de ordine germane au recurs la armele de...

- Armata israeliana a anuntat marti ca a detectat tuneluri subterane ale miscarii libaneze Hezbollah ducand dinspre Liban spre teritoriul Israelului si a lansat o operatiune denumita 'Scutul nordic' vizand distrugerea lor la frontiera, conform AFP si Reuters preluata de Agerpres. Un purtator…

- UPDATE ora 13:50 – Douasprezece persoane au fost ucise de un barbat inarmat care a deschis focul intr-un bar-discoteca miercuri noapte in sudul statului american California in timpul unei petreceri studentesti, a anuntat seriful comitatului Ventura, Geoff Dean, intr-o conferinta de presa, informeaza…