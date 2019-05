Armata israeliană a anunţat că a distrus ultimul tunel transfrontalier al Hezbollah-ului Armata israeliana a anuntat joi ca a distrus ultimul ''tunel transfrontalier de atac'' al Hezbollah-ului pe care miscarea siita l-a sapat din Liban catre Israel, relateaza agentia DPA. Tunelul fusese sapat din satul Ramiyeh, in sudul Libanului, catre Israel si a fost descoperit in ianuarie, a precizat armata. ''Hezbollah-ul intentiona sa se infiltreze in Israel, prin tunelul de atac, in comunitatile israeliene din apropierea granitei in scopul de a produce pagube civililor, in cadrul planurilor sale de razboi'', a afirmat armata israeliana intr-un comunicat. Armata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

