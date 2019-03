Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major al armatei algeriene Ahmed Gaid Salah a propus marti ca presedintele Abdelaziz Bouteflika, slabit de boala si contestat in strada, sa fie declarat inapt sa exercite puterea, in virtutea Constitutiei, sau sa demisioneze, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi si: Surpriza…

- Slabit din 2013 de sechelele unui accident vascular cerebral, presedintele Abdelaziz Bouteflika, 82 de ani, se confrunta de peste o luna cu o miscare de contestare fara precedent dupa instalarea sa la putere, in 1999.Articolul 102 din Constitutie prevede, de asemenea, procedura de urmat…

- Situația e una fara precedent in Romania. Miercuri, cand toata lumea aștepta de la Palatul Cotroceni o declarație prin care sa fie oprit acest blocaj intre cele doua Palate, Cotroceni și Victoria, de la Administrația Prezidențiala a fost lansat un nou atac, de data aceasta la Bugetul pe 2019. Despre…

- Ca sa nu mearga cu onoarea nereperata la selecția de la Bruxelles CEDO a decis sa trateze cu prioritate cauza in care Laura Codruta Kovesi sustine ca i-au fost incalcate mai multe drepturi prevazute in Conventia Europeana a Drepturilor Omului, atunci cand Curtea Constitutionala a decis ca revocarea…

- Autor: Adrian SEVERIN Curtea de Apel din București a suspendat Decretul prezidențial prin care Generalului Nicolae Ciuca i s-a prelungit mandatul de șef al Statului major al Apararii pana la finele anului 2019. Consecința imediata este aceea ca funcția respectiva este preluata de locțiitorul la comanda…

- Ministrul Apararii din Venezuela, generalul Vladimir Padrino, a declarat joi ca autoproclamarea șefului Parlamentului, Juan Guaido, drept „președinte” interimar al țarii este o „lovitura de stat” în desfașurare, transmite AFP.„Avertizez poporul din Venezuela ca…

- „Ambulanta pentru monumente”, un proiect-pilot de voluntariat conceput in 2016 pentru salvarea patrimoniului imobil prin punerea in siguranta a unor importante obiective de patrimoniu aflate in stare avansata de degradare, va fi prezentat vineri, 18 ianuarie, la Arad, intr-o expozitie itineranta care…

- Fostul președinte Traian Basescu critica dur modul in care președintele, premierul și ministrul Apararii au gestionat numirea șefului Statului Major al Armatei. Basescu a scris vineri, pe Facebook, ca cei trei au dus "lupta politica si ambitiile personale prea departe' și ca Armata "nu este nici camp…