- Aeroportul Internațional Savannah/Hilton Head, din statul american Georgia, a fost construit pe un cimitir, iar mii de zboruri aterizeaza anual peste mormintele familiei Dotson. Cica 100 de mormite se aflau in locul in care a fost construit aerportul, incusiv cele ale scavilo. Momintele sunt vechi,…

- Armata israeliana a anuntat ca a bombardat duminica dimineata pozitii ale combatantilor Hamas in Fasia Gaza, dupa ce mai multi palestinieni au trecut ilegal frontiera si a dat foc unui vehicul al...

- Memorandumul stipuleaza ca persoanele transgender care au un istoric de disforie de gen, adica „cei care au apelat la tratamente medicale, inclusiv medicamente sau operatii”, nu vor fi eligibili pentru a servi in armata „in afara unor circumstante limitate”.De asemenea, se arata in memoriu…

- Daca unii deputați din Parlament au salutat inițiativa PD-ului despre eliminarea serviciului militar obligatoriu, alții s-au dat cu parerea ca e prea devreme ca Moldova sa treaca la o armata profesionista. De asemenea, unii sunt de parerea ca reformele in domeniul armatei trebuie anunțate de de ministrul…

- Armata din Republica Moldova trebuie trecuta in totalitate la serviciul militar pe baza de contract. Pentru aceasta, insa, sint necesare și investiții semnificative. Declarația a fost facuta de fostul ministru al apararii, Vitalie Marinuța, in cadrul emisiunii „Fabrika” de la postul de televiziune Publika…

- Doi parașutiști s-au ciocnit in aer, inainte de aterizare, in Mexic. Turiștii de pe o plaja din Mexic au fost martorii unui eveniment șocant, dupa ce doi parașutiști, un barbat și o femeie, s-au ciocnit in aer, cu puțin timp inainte de aterizare, mai precis la 15 metri deasupra solului. Un jurnalist…

- Un elicopter militar american s a prabusit joi in vestul Irakului cu personal american la bord, a anuntat coalitia internationala contra gruparii Stat Islamic SI , transmite AFP, preluat de Agerpres. Echipele de salvare au sosit in acest moment la locul unde aparatul s a prabusit, a indicat coalitia…

- "Romania se afla in al doilea an consecutiv in care are alocat procentul de 2% pentru Aparare, in 2017 din acest 2% Romania cheltuind in jur de 40% numai pentru cheltuielile de inzestrare a Armatei. Tehnic, in momentul de fata Romania indeplineste toate cele trei cerinte ale NATO, atat alocarea a…

- Un austriac de 26 de ani a atacat cu cutitul duminica seara un soldat de garda in fata resedintei ambasadorului Iranului la Viena, care l-a doborat pe agresor cu arma de serviciu, a indicat politia locala, preluata de AFP. Atacatorul 'a decedat pe loc', a precizat pentru AFP un purtator de…

- Martie este ziua in care celebram femeia, atat din perspectiva statutului și rolului in societate, cat și din cea personala: mama, fiica, soție, sora. De la stabilirea zilei internaționale a femeii, pe 8 martie 1977, prin Rezoluția Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite, și pana in prezent,…

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat, vineri, ca presedintele iranian Hassan Rouhani i-a promis ca exista planuri de a le permite femeilor sa participe la meciurile de fotbal din tara in cel mai scurt timp. Infantino a declarat ca l-a intalnit pe Rouhani in timpul unei vizite la Teheran,…

- „Daca nu ai grija și nu hranești armata ta, atunci o sa ajungi sa hranești o armata straina". Cu astfel de replica a venit premierul Pavel Filip la declarațiile președintelui Igor Dodon, care iși dorește audierea ministrului Apararii, Eugen Sturza, la Consiliul Superior de Securitate, saptamana viitoare.

- Sambata, patru atentate – dintre care trei revendicate de talibani – au vizat forte guvernamentale afgane, soldate cu cel putin 23 de morti si peste 20 de raniti, la o luna dupa o serie de atacuri sangeroase ce au luat ca tinta mai ales civili, relateaza AFP, citat de News.ro . O baza militara, un sediu…

- "Un numar mare de militanti talibani au atacat un post de control militar; 18 militari au fost omorati, iar doi au fost raniti", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Apararii.Miscarea talibanilor afgani a revendicat atacul, precizand ca doi combatanti islamisti au murit…

- Daca Bundeswehr-ul ar fi fost pacientul unui spital, probabil ar fi ajuns de mult la terapie intensiva. In cel de-al treilea raport anual al sau, raportorul parlamentar privind starea armatei, Hans-Peter Bartels, prezinta o imagine dramatica a fortelor militare, pe fondul lipsei de personal si materiale,…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza a discutat astazi cu ambasadorul Slovaciei in Republica Moldova, Dusan Dacho, despre colaborarea bilaterala in domeniul militar si perspectivele de extindere a acesteia, in cadrul unei intrevederi care a avut loc la ministerul Apararii.

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Soldatii germani nu au veste antiglont, nu au echipament de iarna si corturi pentru a-si indeplini obligatunile ce le revin in NATO in cadrul fortelor de reactie rapida, scrie publicatia Rheinische Post, citand un...

- Armata israeliana a bombardat masiv sambata sistemele antiaeriene din Siria dupa ce un avion militar israelian a fost doborat in timpul unui raid precedent, anunta armata israeliana, precizand ca este vorba de "cel mai semnificativ atac" antisirian din ultimele...

- Un avion israelian de vanatoare de tip F-16 a fost doborat in cursul noptii de vineri spre sambata de sistemele antiaeriene siriene in timp ce efectua raiduri aeriene in Siria ca reactie la infiltrarea unei drone de fabricatie iraniana in partea de nord a Israelului. Cei doi piloti s-au catapultat…

- Un raspuns oficial al Ministerului britanic al Apararii, transmis publicației The Sun, susține ca instituția nu are cunoștința despre un program secret legat de OZN-uri și nu are nicio opinie despre „existența vieții extraterestre”.

- Indonezia a semnat un contract pentru achizitionarea a 11 avioane de vanatoare Sukhoi Su-35 din Rusia in valoare de 1,14 miliard de dolari, a anuntat sambata un purtator de cuvant al Ministerului indonezian a Apararii, citat de AFP. Doua dintre aparate vor fi livrate in august 2018, alte sase in termen…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la baza…

- Argentina - incapabila sa-si localizeze, in pofida ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord - a promis miercuri o recompensa in valoare de cinci milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, conform news.ro.Recompensa…

- Claus Hjort Frederiksen, ministrul Apararii al Danemarcei, vede „urma ruseasca“ in atacul cibernetic la scara larga prin intermediul virusului NotPetya (Petia, ExPetr) care, in vara anului 2017, a afectat grav, printre altele, sisteme informatice ale companiei daneze A.P. Moller-Maersk, potrivit TASS.…

- Incapabila sa-si localizeze, in ciuda ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord, Argentina a promis miercuri o recompensa in valoare de 5 milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, citat de News.ro . Recompensa…

- Nava multirol HMS Enterprise, apartinand Fortelor Navale Regale britanice, a trecut la o distanta de doar cativa metri de vasul militar rus de aprovizionare Kyzyl-60, in sud-vestul Marii Negre, in apropiere de intrarea in Stramtoarea Bosfor, au declarat surse citate de tabloidul britanic Daily Star.…

- Europa inregistreaza cea mai rapida crestere a bugetelor apararii, intr-un context in care guvernele "isi schimba perceptia asupra amenintarilor", intre care se numara si ascensiunea Rusiei, a constatat miercuri intr-un raport Institutul International pentru Studii Strategice (IISS).

- Jens Stoltenberg a reiterat preocuparile in acest sens formulate de administratia americana. "Da, exista divergente de opinii", a recunoscut Stoltenberg in timpul conferintei de presa pentru prezentarea reuniunii, la care va asista miercuri si joi secretarul american al apararii, Jim Mattis. "Sustinem…

- Japonia: O școala vrea sa introduca uniforme Armani. Parinții, scandalizați. O școala generala din Japonia suporta critici dure pentru planurile sale de a adopta uniforme concepute de marca de lux italiana Giorgio Armani. Potrivit BBC, care citeaza presa locala, școala din Tokyo vrea sa introduca uniforme…

- Ministerul american al Apararii a lansat o noua politica pentru combaterea comportamentelor abuzive si a oricarui fel de hartuire - inclusiv glume ofensatoare, stereotipuri, gesturi violente si discriminare - i...

- Procurorii DIICOT au declanșat urmarirea penala pe numele unui fost ofițer al Direcției Generale de Informații a Apararii (DGIA), care a sustras din instituție numeroase documente privind planuri ale Armatei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ministrul Muncii, MASURI dupa discutiile cu grefierii: Ce…

- Autoritatile israeliene au început sa trimita notificari solicitantilor de azil africani, în cadrul planului guvernamental care vizeaza expulzarea a circa 38.000 de oameni, a declarat un purtator de cuvânt al Ministerului de Interne israelian, citat de dpa. Sunt…

- Rusia a recunoscut, ieri, pierderea unui avion de vanatoare Suhoi 25, in misiunea din provincia Idlib, din vestul Siriei. Pilotul aparatului a reusit sa se catapulteze, pe un teritoriu controlat de gruparea terorista al-Nusra, fiind ucis, apoi, in schimbul de focuri cu jihadistii. Avionul a fost lovit…

- Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfasurarea de avioane militare rusesti pe o insula disputata din apropierea Japoniei, accelerand militarizarea zonei intr-un moment cand relatiile Moscovei cu Tokyo sunt tensionate in legatura cu instalarea unui sistem antiracheta american, relateaza…

- Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova condamna exercițiile militare ale trupelor ruse dislocate în regiunea transnistreana. Într-un declarație de presa facuta publica miercuri, 31 ianuarie, diplomația de la Chișinau a calificat aceste acțiuni drept provocatoare. Experții…

- Tribunalul Bucuresti a respins acum cateva zile solicitarea facuta de FCSB de a se lua in calcul prejudiciul solicitat de CSA doar pe perioada 2011-2014, astfel ca Gigi Becali a facut un nou demers in instanta. Astfel, finantatorul a cerut o noua evaluare a marcilor detinute de CSA Steaua, dorind…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…

- Fortele Armate ale Marii Britanii risca sa fie depasite de armata Rusiei, daca nu cresc investitiile in sectorul de aparare, sustine Seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, in contextul speculatiilor privind reducerea bugetului de aparare, informeaza BBC News Online. Intr-un…

- Cu scurt timp inainte de a deveni istorie, fostul prim-ministru Mihai Tudose, si actualul premier interimar Mihai Fifor, atunci doar ministrul Apararii, au decis sa caseze numeroase imobile aflate in proprietatea Armatei. Pe lista, inclusiv unele din Timiș. Mai exact de la fosta unitate militara din…

- Centrul Militar Judetean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, structura militara a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor pentru cariera militara a inceput intocmirea dosarelor de candidat pentru institutiile …

- Un avion cargo al armatei turce s-a prabusit miercuri in provincia Isparta, in vestul Turciei, in timpul unor exercitii de antrenament, provocand moartea a trei soldati, a anuntat armata turca, relateaza Reuters. Doi piloti si un tehnician care se aflau la bordul avionului au murit in…

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Forțele navale britanice au trimis fregata HMS Westminster pentru a intercepta nave rusești intrate in Canalul Manecii, a declarat luni un reprezentant al Ministerului britanic al Apararii, informeaza presa britanica. Evening Standard il citeaza pe reprezentantul Ministerului apararii britanic care…

- Fostul ministru al Apararii, Adrian Țuțuianu, a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, pe care îl învinovațește pentru plecarea sa din septembrie, din fruntea Ministerului, la numai doua luni de la instalare.

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu si-a exprimat speranta pentru relatii mai bune cu Germania in noul an, inainte de intrevederea pe care o are programata sambata cu omologul sau german Sigmar Gabriel, informeaza dpa. Cei doi oficiali vor purta discutii in orasul Goslar din centrul…

- În rețeaua sociala Vkontakte” au aparut fotografii ale avioanelor avariate la baza aeriana ruseasca Khmeimim din Siria. Imaginile demonstreaza fara dubiu ca Ministerul rus al Apararii a mințit din nou in comunicatul sau de presa, în care a informat despre lipsa daunelor la flotila…

- Un elicopter militar rusesc Mi-24 s-a prabusit in Siria la 31 decembrie din cauza unei defectiuni tehnice, iar ambii piloti au murit, a anuntat miercuri ministerul rus al Apararii, relateaza site-ul agentiei Reuters.