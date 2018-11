Fortele armate ale Germaniei, Bundeswehr, isi vor spori numarul de militari activi la 203.000 pana in 2025, relateaza editia de duminica a cotidianului german de larga circulatie Bild, citat de dpa. Ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, intentioneaza sa creasca numarul posturilor in armata cu peste 5.000, scrie Bild. Un purtator de cuvant al Ministerului Apararii a confirmat ca departamentul de resurse umane al institutiei va avea o intalnire miercuri, dar a refuzat sa comenteze cifrele mentionate de ziar. Pana in 2016, armata germana si-a scazut gradual numarul de militari activi de…