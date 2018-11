Armata germana (Bundeswehr) urmeaza sa-si majoreze efectivele in urmatorii ani, ajungand la 203.000 de militari, a anuntat joi Ministrul german al Apararii, relateaza dpa.



Ministrul apararii Ursula von der Leyen a aprobat planurile in acest sens, a afirmat ministerul, precizand ca factorii cheie care stau la baza suplimentarii efectivelor armatei sunt angajamentele internationale in crestere fata de NATO si Uniunea Europeana.



"Evolutiile rapide in spatiul cibernetic si informational, precum si eforturile de digitizare a fortelor armate si reorganizarea achizitiilor sunt…