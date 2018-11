Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a devenit a zecea tara membra a UE care s-a alaturat Initiativei Europene de Interventie (IEI), structura recent creata si impulsionata de presedintele Emmanuel Macron cu obiectivul de a facilita constituirea unei forte militare care sa poata desfasura operatiuni militare in cadrul UE, NATO…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a apreciat miercuri ca ''legitima'' omagierea maresalului Petain sambata la Paris, subliniind ca liderul regimului colaborationist de la Vichy a fost ''in timpul Primului Razboi Mondial un mare soldat'', chiar daca el ''a facut alegeri funeste'' in cursul celui…

- Mai mulți oameni au fost arestați in urma unei anchete preliminare privind un presupus plan de atac asupra președintelui francez Emmanuel Macron. Potrivit presei franceze, cele șase persoane, arestate marți dimineața de serviciile secrete franceze, ar face parte dintr-o grupare de extrema dreapta, dar…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pledeaza pentru masuri de coordonare in scopul evitarii unui razboi cu Alianta Nord-Atlantica, denuntand exercitiile militare efectuate de NATO in Europa de Est, inclusiv in Romania. „Noi am spus mereu, iar acestea nu sunt vorbe goale, suntem favorabili unei…

- Doar 1,5% din populatia Romaniei a declarat in 2014 ca a suferit de depresie, acesta fiind cel mai mic procent inregistrat de o tara membra a Uniunii Europene, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Comparativ, in 2014 aproximativ 7% din populatia Uniunii Europene a raportat ca sufera de depresie…

- Armata germana intentioneaza sa achizitioneze sase avioane de transport Hercules C-130 in cadrul unui contract in valoare de 970 de milioane de euro (1,14 miliarde de dolari), afirma surse parlamentare germane citate de site-ul agentiei Reuters.

- Romania, campioana la scumpirea benzinei in UE. Prețul a crescut cu 11% de la sfarsitul anului. Și benzina s-a scumpit cu 9%, potrivit digi24.ro . Din pacate, specialistii anunta noi scumpiri. Belgia, Finlanda si Germania se afla si ele in topul scumpirilor din acest an, cu peste 10 procente, insa nu…