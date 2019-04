”Armata devine de astăzi obligatorie!” Mesajul MApN de 1 Aprilie Ministerul Apararii Naționale a pregatit o pacaleala de 1 aprilie pentru tinerii romani, pe care i-a anunțat ca de azi Armata devine obligatorie. ”Buna dimineața‼ Armata devine de astazi obligatorie‼ Incepem saptamana in forța cu o veste mult asteptata. Tinerii cu varsta cuprinsa intre 20 si 35 vor primi toate detaliile in timp util”, a transmis luni dimineața MApN pe Facebook. Postarea a deschis o noua dezbatere cu privire la reintroducerea obligativitații armatei in Romania. Pe langa cei care au luat mesajul ca pe o gluma de 1 aprilie, au fost și internauți care cred ca tinerilor le-ar prinde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

