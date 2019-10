Stiri pe aceeasi tema

- Firma ruseasca Wagner Group, o organizatie obscura de mercenari care duce razboaie secrete in beneficiul Kremlinului, in locuri precum Ucraina, Siria sau Republica Centrafricana, pare a fi desprinsa dintr-un roman de spioni.

- Federatia Rusa se pregateste pentru o agresiune militara la scara larga impotriva Ucrainei, nu numai de-a lungul liniei de contact (Donbas), ci de-a lungul intregii linii de frontiera ruso-ucrainene, a declarat vineri seful adjunct al Statului Major al armatei ucrainene, Aleksii Taran, intr-un interviu…

- Emisarul special al președinției ruse pentru Siria, Alexander Lavrentiev, a declarat marți ca Turcia nu are niciun drept sa își instaleze permanent trupele în Siria, scrie Reuters.Într-o declarație acordata jurnaliștilor, la Abu Dhabi, cu privire la operațiunea militara lansata…

- Sase rachete trase de la Qamishli, din Siria, au cazut in centrul Nusaybin, un oras din Turcia situat la frontiera dintre cele doua tari, potrivit agentiei Anatolia, care nu face alte precizari, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Armata turca a lansat miercuri o ofensiva in nord-estul Siriei…

- ​Nu e niciun secret faptul ca Rusia are prezența militara în Republica Centrafricana. Strazile sunt împânzite de materiale de propaganda care proclama prietenia cu Rusia, în timp ce o stație de radio locala repeta balade rusești și lecții de limba rusa. Noi recruți din armata…

- Mercenarii din Wagner sunt mutati pe toate fronturile in functie de interesele Kremlinului. Au fost identificati in Ucraina, in Siria, in Libia, in Republica Centrafricana sau in Venezuela, in pofida negarilor venite dinspre Moscova. O jurnalista de la CNN a stat de vorba, in premiera, cu unul dintre…

