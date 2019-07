Stiri pe aceeasi tema

- Ambarcatiunile s-au retras insa dupa ce o nava de razboi britanica i-a avertizat prin radio, potrivit informatiilor furnizate de doi oficiali ai apararii din SUA, sub protectia anonimatului. In opinia acestora, a fost vorba de o hartuire si de o incercare de a ingreuna trecerea navei prin stramtoare.Petrolierul…

- Cinci ambarcatiuni despre care se crede ca ar apartine Garzilor Revolutionare iraniene s-au apropiat miercuri de un petrolier britanic in Golful Persic si i-au cerut sa se opreasca in apele iraniene din apropiere. Navele s-au retras, insa, dupa ce o nava de razboi britanica i-a avertizat prin radio,…

- Sechestrarea, joi, in largul teritoriului britanic Gibraltar, a unei nave iraniene suspectate ca livreaza petrol Siriei este o "veste excelenta", a comentat consilierul prezidential american pentru securitate nationala, John Bolton, relateaza AFP. "Marea Britanie a interceptat superpetrolierul…

- Turcia a adoptat o lege care reduce la jumatate, de la 12 la 6 luni, perioada serviciului militar obligatoriu si prevede totodata posibilitatea unei scutiri in schimbul unei sume de bani. In acord cu noua lege, votata marti in Parlament si promulgata miercuri prin decret prezidential, cel putin 130.000…

- Statele Unite, Marea Britanie, Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au facut apel luni la "solutii diplomatice" pentru a scadea tensiunile cu Iranul, Washington cerand Emiratelor si Arabiei Saudite sa faca mai mult pentru asigurarea securitatii maritime in Golf, informeaza AFP. "Chemam Iranul sa…

- Cogat, biroul principal de legatura al Israelului cu palestinienii, a anuntat ca zona a fost extinsa de la 12 mile marine (aproximativ 22 de kilometri) la 15 mile marine. Zakareya Bakker, presedintele uniunii comitetelor de pescari, a notat ca zona de pescuit permisa variaza in diferite parti ale…

Armata din Arabia Saudita a interceptat in provincia Mecca doua rachete lansate de catre rebelii houthi din Yemen, potrivit unui comunicat de presa al Ambasadei Arabiei Saudite la Washington, citat de Reuters, potrivit mediafax.

Statele Unite si Iranul ar putea fi atrase "accidental" intr-un conflict, in contextul tensiunilor din regiunea Golfului Persic, a avertizat luni Guvernul Marii Britanii, potrivit Mediafax.