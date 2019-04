Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 14 ani a fost gasit de parinti lesinat in casa dupa ce s-a jucat 6 ore neintrerupt pe calculator uitand sa manance si sa se hidrateze. Specialistii reamintesc ca dependenta de calculator este considerata tulburare psihica si trebuie tratata ca atare.

- Finala turneului de tenis WTA de la Charleston (SUA), dotat cu premii de 823.000 de dolari, se va disputa duminica intre daneza Caroline Wozniacki, cap de serie 5, si americanca Madison Keys, cap de serie 8. In penultimul act, Wozniacki, nr. 13 WTA, a eliminat-o pe croata Petra Martic…

- Un adolescent in varsta de 14 ani se joaca pe calculator și caștiga bani grei facand acest lucru. Pana acum, puștiul, care a devenit celebru pe internet, a strans aproape 180.000 de euro.

- Cu toții ne dorim sa avem un stil de viața cat mai sanatos și echilibrat, astfel incat microbii și bacteriile sa nu iși gaseasca locul in apropierea noastra. Ne dorim sa avem grija atat de noi, cat și de cei dragi, insa realitatea este ca traim intr-o lume in care dezvoltarea și raspandirea bacteriilor…

- Romanii cumpara din ce in ce mai multe produse de pe Internet. Electrocasnicele, hainele, incaltamintea, cosmeticele si articolele sportive sunt in topul produselor comandate. Asa arata concluzia celui mai recent studiu facut de platforma picodi.com, care evidentiaza comportamentul de consum al romanilor.

- PSD Timiș l-a criticat dur, astazi, pe Nicolae Robu, care aseara a inițiat operațiunea „ghilotina” și a taiat mai multe cabluri aeriene, lasand mai multe instituții publice, dar și firme și cetațeni din centrul Timișoarei fara Internet și semnal la televiziune sau la telefonie. Intr-un comunicat de…

- World Wide Web:"Desi domeniul securitatii cibernetice a fost fundamentat in jurul anului 2008, in Romania, cu ocazia Summit-ului NATO de la Bucuresti, anul 2010 este anul in care tara noastra a reusit efectiv sa demareze constituirea capabilitatilor de securitate cibernetica. Acest lucru s-a realizat…

- Riscurile din spatiul cibernetic s-au situat in anul 2018 la un nivel ridicat, fiind caracterizate prin valori ale impactului si probabilitatii similare cu cele asociate producerii unor hazarde naturale, conform...