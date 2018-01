Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Armata rusa a initiat luni o serie de manevre militare, in mai multe regiuni, folosind platforme mobile de rachete intercontinentale nucleare, informeaza site-ul agentiei Associated Press. Ministerul rus al Apararii a comunicat ca exercitiile militare cu sisteme de rachete Topol-M si Iars se desfasoara…

- Armata rusa a initiat luni o serie de manevre militare, in mai multe regiuni, folosind platforme mobile de rachete intercontinentale nucleare, informeaza site-ul agentiei Associated Press, potrivit Medifax.ro.

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza, vineri, ceremonia de semnare a contractului de achizitie pentru 227 transportoare blindate Piranha V, in prezenta ministrului Mihai Fifor. Aproape 200 dintre acestea ar urma sa fie integrate la Uzina Mecanica Bucuresti (UMB).

- Campania de dotare a Armatei Romane cu armament si echipament modern continua in forta in acest an. Avand la dispozitie 2% din PIB, MApN vizeaza realizarea a cateva programe mari de inzestrare.

- Marina Militara, mezina Armatei romane, deci prima uitata cand este vorba de dotari ar putea primi in 2018 un cadou care ii este de trebuinta, constand in patru corvete, valorand peste un miliard si jumatate de Euro.

- Schimbarea ministrului Apararii Nationale, modificarea Legii privind organizarea si functionarea MApN, semnarea contractelor pentru achizitia sistemelor Patriot, desfasurarea in Romania a exercitiilor militare internationale Noble Jump si Saber Guardian si participarea militarilor romani in premiera…

- Armata israeliana a anuntat luni ca a atacat o baza a miscarii islamiste palestiniene Hamas din Fasia Gaza, ca raspuns la recentele atacuri cu rachete lansate din zona enclavei palestiniene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat joi, la Parlament, ca „astazi s-a facut plata pentru primul sistem de rachete Patriot”. "Sistemele acestea sunt printre putinele testate în lupta, ceea ce este foarte important pentru militari”, a precizat…

- Sistemul israelian "Cupola de Fier" a interceptat luni noaptea o racheta lansata din Fașia Gaza, a informat armata israeliana. "Sirenele au sunat in Consiliul Regional Ashkelon", a explicat intr-un comunicat sursa militara citata, care a precizat ca "nu s-au inregistrat raniți".Noul incident…

- Protest palestinain împotriva deciziei lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalumul drept capitala a statului Israel, Fâșia Gaza, 7 decembrie 2017. Israelul a efectuat noi lovituri aeriene în Fâșia Gaza sâmbata, ca raspuns la tirurile cu rachete lansate…

- Japonia vrea sa achizitioneze rachete ofensive de tip aer-sol, cu scopul de a contracara amenintarea militara nord-coreeana, a declarat vineri ministrul sau al Apararii, un proiect susceptibil sa ridice intrebari cu privire la politica pacifista a acestei tari din Asia de Est.

- Armata israeliana a anuntat joi ca doua rachete trase catre Israel dinspre Fasia Gaza au cazut in interiorul enclavei palestiniene, transmite Reuters. Sirenele au sunat in sudul Israelului in diverse localitati din apropierea Fasiei Gaza joi, zi in care palestinienii au protestat masiv, in Gaza si…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat și distrus cel puțin doua rachete israeliene care vizau o 'poziție militara' în provincia Damasc, au informat sâmbata agenția oficiala Sana și televiziunea de stat, preluate de AFP și Reuters. ,,Inamicul israelian a tras la…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 18,1 miliarde de lei, cu 11,29% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Ministerului Finantelor. Ca ordonator principal, MApN…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care permite achizitia sistemului de rachete Patriot. Astfel, seful statului a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esential „Sistem…

- Intrebat, miercuri, la Ploiesti, daca exista o legatura intre faptul ca proiectul privind achizitia de rachete Patriot a trecut abia dupa vizita secretarului de stat Rex Tillerson, Klaus Iohannis a declarat ca nu stie daca exista o legatura intre cele doua evenimente, dar ca a fost ”neplacut surprins”…

- Camera Deputatilor a adoptat, marți 21 noiembrie, in calitate de for decizional, proiectul de lege prin care Armata va achizitiona sapte sisteme de rachete sol-aer Patriot cu echipamentele necesare.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire a jurnalistului Catalin Tache privind dificultațile cu care se confrunta MApN, in pragul iernii, ca urmare a direcționarii banilor destinați dotarii Armatei cu echipamente absolut necesare pentru buna sa funcționare catre achiziția…

- Presedintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senat, senatorul PNL Iulian Dumitrescu, aplauda aprobarea proiectului de lege privind achizitionarea sistemelor de rachete Patriot. Politicianul sustine ca Romania va avea, astfel, un plus de securitate si asigura Armata…

- Robert Mugabe, președintele statului african Zimbabwe, nu vrea sa-și dea demisia nici acum, cand armata a preluat controlul asupra țarii. Dictatorul a fost numit de curand ambasador al bunavoinței de catre Organizația Mondiala a Sanatații.

- In cursul noptii, militari si vehicule blindate au blocat sediile principalelor institutii guvernamentale din capitala statului Zimbabwe, Harare, potrivit unor martori citati de Reuters. “Noi vizam doar criminalii care il inconjoara (pe Mugabe)”, a declarat generalul…

- Un soldat nord-coreean a dezertat luni in favoarea Coreei de Sud dupa ce a fost ranit prin impușcare de armata nord-coreeana, transmit agențiile de presa Reuters și Yonhap. Soldatul, care a dezertat în zona de securitate comuna Panmunjom (JSA), este în prezent tratat într-un…

- Va prezentam transcrierea integrala a editiei MEDIAFAX Live: "Indira Crasnea: In aceasta sesiune parlamentara urmeaza sa se aprobe un noul proiect de lege privind achizitia de F-16. Cu experienta dumneavostra, prevedeti ca vor fi dezbateri consistente sau proiectul de lege…

- Conducerea militara din Rusia a declarat ca, în ultimii 5 ani, armata rusa a devenit forța cu cel mai mare numar de tancuri, transportoare blindate și lansatoare de rachete din lume. Declarația a fost facuta de ministrul adjunct al apararii din Rusia, generalul Dmitri Bulgakov, potrivit agenției…

- Consilierul prezidential Bogdan Aurescu a declarat, vineri, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca nu se poate vorbi despre o armata europeana care sa ia locul NATO, afirmand ca PESCO va intensifica relatia dintre UE si NATO, iar Romania va participa la 10 dintre proiectele de aparare europeana.…

- Ministrul Apararii: Categoric vom face angajari Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat marți ca se vor face angajari in Armata romana in domenii de specialitate, aratand ca "au ieșit foarte mulți oameni la pensie, au ieșit ofițeri, mulți din zona de comanda". "Vom discuta…

- Armata romana va cumpara elicoptere militare frantuzesti produse la fabrica Airbus de la Ghimbav-Brasov, a anuntat astazi ministrul Apararii, Mihai Fifor. Discutiile au inceput la indemnul grupului din Franta si primele discutii au fost despre 15-16 aparate de zbor, un contract evaluat la peste 200…

- Romania va achizitiona elicoptere Airbus H215 produse in fabrica de la Ghimbav inaugurata de compania franceza in urma cu un an, scrie Hotnews. Anuntul a fost facut de catre Ministrul Apararii Mihai Fifor care nu a precizat cate elicoptere vor ...

- Armata va achiziționa elicoptere produse la Brașov Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca Romania va achizitiona, in perioada urmatoare, elicoptere Airbus H215, care vor intra atat in dotarea Armatei Romane, cat si in dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Întrebat…

- SARBATOARE…. Astazi, la Huși, in parcul Rodica, a fost sarbatorita Armata Romana, iar ostașii, oficialitațile și puținii trecatori care s-au oprit sa vada ceremonia, s-au bucurat de prezența noului Episcop al Hușilor, Preasfințitul Ignatie. “Eu va mulțumesc pentru aceasta invitație, este o onoare pentru…

- Industria de aparare romaneasca poate fi revitalizata Mihai Fifor Industria de aparare româneasca poate fi revitalizata prin întoarcerea partiala a investitiilor prevazute în planul de înzestrare si acoperite de cele doua procente din produsul intern brut alocate în…

- "Nu este vorba despre achizitia sistemului de rachete Patrior, dar, cu exceptia lui, toate celelalte contracte, care nu vor intra pe regula G2G, vor respecta legea offset-ului", a declarat Mihai FiFor, in cadrul evenimentului Business Live Economica Legea offset-ului prevede faptul ca pana…