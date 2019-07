Armata canadiană anchetează asupra unui furt de date sensibile Potrivit televiziunii publice Radio-Canada, acest fost angajat civil, specializat in balistica si deja pensionat, este suspectat - insa fara a fi acuzat oficial - ca a furat si distrus circa 30.000 de fisiere ce contineau "informatii foarte sensibile".



Purtatorul de cuvant al ministrului canadian al apararii, Harjit Sajjan, a confirmat pentru AFP ca "o ancheta este in curs", insistand ca "ar fi imprudent sa comentam mai mult cazul in acest moment".



Un document judiciar consultat de Radio-Canada arata ca politia militara canadiana a cerut si obtinut un mandat de perchezitie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brancuși” organizeaza vineri, 21 iunie 2019, cu incepere de la ora 14, la Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara, deschiderea Atelierelor Brancuși Sezonul Romania – Franța 2019. Proiectul are in vedere doua rezidențe artistice incrucișate,…

- Teatrul National "I.L.Caragiale", prin Centrul de Cercetare si Creatie Teatrala "Ion Sava", anunta lansarea celei de-a VI-a editii a programului 9G la TNB (Noua Generatie), care se adreseaza tinerilor creatori de teatru, absolventi ai facultatilor de profil, neangajati in institutii de spectacol.…

- Societatea Saint-Jean-Baptiste (SSJB), care militeaza pentru promovarea limbii si a culturii franceze, precum si pentru independenta provinciei Quebec, a spus ca decizia Canadei de a interzice accesul lui Puigdemont este ''absolut rusinoasa''. ''Canada actioneaza inca o data ca un complice…

- In forma in care inca le mai stim acum, țigarile din hartie alba umplute cu tutun marunțit au aparut in 1900. Adresate unui public majoritar masculin, care atunci consuma țigari rulate manual, fuma pipa sau prefera sa mestece, direct, tutunul, nu s-au bucurat de un succes prea mare.

- Mii de persoane au fost evacuate din partea centrala a Canadei, iar primarul capitalei, Ottawa, a decretat stare de urgența din cauza creșterii alarmante a nivelului apelor, in urma ploilor torențiale din ultimele zile, relateaza Reuters conform Mediafax.O persoana a murit și peste 900 au…

- In estul Canadei, mai ales in provincia Quebec, a fost declarata sambata starea de alerta maxima, iar armata a inceput sa desfasoare intariri in conditiile in care mai multe rauri au iesit din matca,...

- In estul Canadei, mai ales in provincia Quebec, a fost declarata sambata starea de alerta maxima, iar armata a inceput sa desfasoare intariri in conditiile in care mai multe rauri au iesit din matca, autoritatile temandu-se ca in urmatoarele zile vor avea loc inundatii catastrofale, asemeni celor…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a lansat un atac dur la adresa ministrului Apararii, Gabriel Leș, acesta spunand ca face din Armata un subiect de atac impotriva Președintelui și ca singura conversație pe care Dragnea a avut-o cu Trump a fost cea despre apa plata.MAE,…