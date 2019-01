Armata britanica pregateste cateva ministere pentru viata de dupa Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10 planificatori ai armatei au fost desfasurati de Ministerul Apararii din Marea Britanie (MoD) in ministere-cheie din guvernul de la Londra in contextul in care Regatul Unit se pregateste pentru iesirea din Uniunea Europeana, a relatat duminica The Observer, citat de dpa. Sase planificatori ai…

- Peste 10 planificatori ai armatei au fost desfasurati de Ministerul Apararii din Marea Britanie (MoD) in ministere-cheie din guvernul de la Londra in contextul in care Regatul Unit se pregateste pentru iesirea din Uniunea Europeana, a relatat duminica The Observer, citat de dpa și agerpres.Vezi…

- Theresa May confirma votul in Parlament si-i indeamna pe deputatii britanici sa sustina acordul negociat cu Uniunea Europeana. Presa scrie ca data votului va fi amanata din nou, insa premierul britanic a precizat duminica, la BBC, ca acest vot in vederea ratificarii acordului retragerii ar…

- Circa 1000 de politisti din Scotia si Anglia vor incepe luna aceasta instructia in vederea desfasurarii in Irlanda de Nord, in cazul unor manifestari violente care ar putea avea loc in lipsa unui acord pentru Brexit, informeaza The Guardian. Potrivit publicatiei, sefii politiei nord-irlandeze…

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul miscarii Romania Impreuna, sustine ca PSD doreste limitarea dreptului romanilor de a munci in strainatate "PSD ne intoarce in timp si, pe mai multe voci, cere limitarea dreptului romanilor de a munci in strainatate. Atat intelege acest partid din spiritul…

- Pamela Rendi-Wagner a fost aleasa sambata la conducerea Partidului Social-Democrat (SPO, fondat in 1889), devenind astfel prima femeie care preia pozitia de lider al acestei formatiuni istorice, principala de opozitie din Austria. Rendi-Wagner a fost desemnata presedinte al partidului cu voturile…

- Rusia va riposta la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a avertizat luni seara presedintele Vladimir Putin. "In mod natural, decizia Statelor Unite de retragere din acest Tratat nu poate fi lasata fara un raspuns din partea noastra", a declarat…

- Partidul Popular European (PPE) l-a desemnat joi pe Manfred Weber drept candidat pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, o alta varianta fiind prim-ministru finlandez, Alexander Stubb, scrie Politico. Weber, liderul german al gruparii PPE in Parlamentul European, va fi candidatul…