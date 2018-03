Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat vineri, la Bistrita, ca vor fi deblocate aproximativ 6.400 de posturi in Armata Romana, in baza unui memorandum aprobat saptamana trecuta in...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, vineri, la Bistrita, ca 6.400 de posturi au fost deblocate in Armata Romana, in urma unui memorandum semnat cu Guvernul. Astfel, in perioada urmatoare urmeaza sa fie angajati si 400 de medici si 50 de psihologi. Mihai Fifor a spus, intr o conferinta de presa…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca Romania este cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagra si ca din acest motiv este nevoie de intarirea capacitatilor militare. Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Bistrita, ca a fost lansata procedura specifica pentru constructia a patru corvete multifunctionale. "Ieri am lansat procedura specifica pentru constructia celor patru corvete multifunctionale, care se vor produce - aceasta este…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, miercuri, la Ierusalim, cu seful Comisiei de aparare si politica externa din Parlamentul israelian, Avi Dichter, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, discutiile au fost…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca, in cadrul unei intalniri de lucru prilejuite de Conferinta de la Munchen, pe teme de securitate europeana si euroatlantica, a evidentiat utilitatea organizarii Reuniunii ministrilor apararii in format B9 de la Bucuresti, din luna…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va participa miercuri si joi la reuniunea de la Bruxelles a omologilor sai din tarile membre ale NATO. Potrivit unui comunicat al MApN, in prima zi a reuniunii, ministrii aliati ai Apararii se vor concentra asupra politicii si planificarii nucleare de descurajare,…

- Aproximativ 40 de persoane au protestat, duminica seara, in Piata Centrala din municipiul Bistrita, de langa primarie, fata de modul in care administratia a gandit constructia bugetului local din acest an. Protestul, denumit pe o retea de socializare "Bistritenii-s revoltati, banii lor…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca pentru personalul MApN salariile vor creste cu aproximativ 3% ca urmare a aplicarii legii salarizarii, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, ca este imperios nevoie sa se faca un pas mai departe in domeniul asistentei psihologice pentru Armata Romana. . Se pare ca MApN vrea, printre altele, o asistenta psihologica mai buna pentru militarii afectati de sindromul de stres post-traumatic.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a dispus sesizarea Parchetului Militar, dupa ce o drona militara subacvatica detinuta de Armata Româna a fost pierduta, au declarat, luni, pentru AGERPRES, reprezentanti ai MApN.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, se va intalni sambata cu echipa de comanda a Centrului 39 Scafandri din Constanta si va vizita Divizioanele 150 Nave Purtatoare de Rachete si 50 Corvete din Mangalia. "Astazi, ma voi intalni cu echipa de comanda a Centrului 39 Scafandri din Constanta,…

- Mihai Fifor a anuntat ca Armata Romaniei va avea trei submarine de lupta Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat astazi, la Constanta, în cadrul unei vizite la bordul fregatei 221 „Regele Ferdinand”, ca intentioneaza sa initieze un nou program major…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca in sedinta de Guvern de saptamana viitoare va intra proiectul privind cele patru corvete multifunctionale, dorind ca acest contract sa fie semnat pana la sfarsitul anului. El a mai spus ca aceste corvete vor fi construite intr-un santier naval…

- Mihai Fifor: Nu facem shopping cu 2 la suta din PIB Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, crede ca anul 2018 ar trebui sa fie anul Fortelor Navale, mentionand programele de achizitie a patru corvete multifunctionale si a trei submarine, dar a subliniat, vineri, ca acestea trebuie sa fie realizate…

- Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate, se va putea depune pana pe 15 aprilie 2018, potrivit unei ordonanțe…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), 3.060 de persoane candideaza pentru cele 319 posturi de ofiter de politie scoase la concurs si 2.870 candideaza pentru cele 268 de posturi de agent de politie. De asemenea, pentru 183 de posturi de personal contractual s-au inscris 258 de persoane.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Sanatatii, au aprobat vineri cresterea la 200 a numarului de locuri pentru formarea medicilor…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi in Monitorul...

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru maine la consultari partidele parlamentare, intrucat doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Presedintele a facut o scurta declaratie de presa la Palatul Cotroceni,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat intr-o conferinta de presa ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi la Institutul "Cantacuzino", schema de personal aprobata pentru aceasta institutie fiind de 1.075 de posturi. "Armata nu face miracole, dar, credem noi, in parteneriat…

- Negocierile cu firma General Dynamics privind achizitionare de transportoare blindate se afla in faza finala, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. “Suntem in faza finala a negocierii cu General Dynamics pentru transportoarele blindate. Foarte multa…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca urmeaza sa se organizeze un concurs pentru 200 de posturi, care vor ajuta la recalibrarea Institutului Cantacuzino, urmand ca intreaga schema de personal sa cuprinda peste o mie de posturi. MApN cauta un teren pentru productia de vaccinuri. "Avem o schema…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, considera ca este dreptul premierului Mihai Tudose sa gandeasca o "reasezare" a Guvernului. "In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume…

- Ministrul Apararii Nationale, senatorul PSD Mihai Fifor, a catalogat, joi seara, drept “gluma proasta” o scrisoare oficiala pe care a primit-o de la presedintele Consiliului Judetean (CJ) Arad, Iustin Cionca (PNL), care a trimis documentul tuturor parlamentarilor din judet pentru a atrage atentia…

- Romania a facut joi plata pentru primul sistem de rachete Patriot, iar Armata Romana nu face shopping cu banii de la buget, in contextul in care incearca sa aduca sume cat mai mari in industria de aparare printr-o cooperare cat mai stransa la nivel industrial cu producatorii de armament, a declarat…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat, marti, la intalnirea anuala cu atasatii apararii straini acreditati la Bucuresti, care a avut loc la Cercul Militar National. Cu acest prilej, ministrul Fifor a subliniat ca, in actualul context de securitate, cu provocari la adresa securitatii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat ca efectueaza, duminica si luni, o vizita la Belgrad, unde se va intalni cu omologul sarb, Aleksandar Vulin, pe agenda aflandu-se aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala in domeniul Apararii.