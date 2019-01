Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul american al fortelor strategice s-a scuzat luni pentru o gluma de "prost gust", dupa ce a postat pe Twitter ca "este gata" sa lanseze ceva "mult mai mare" decat traditionalul glob de cristal din Times Square, care marcheaza trecerea in noul an, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Intr-un…

- Cantareata Christina Aguilera va sustine un recital live in fata unui public de aproape un milion de persoane care se vor reuni in seara de Anul Nou in emblematica piata Times Square, cu cateva minute inainte de coborarea sferei de cristal prin care se celebreaza la New York venirea noului an, relateaza…

- "Foarte sincer, ce ma intereseaza este ceea ce facem impreuna cu armata americana", a declarat miercuri presedintele Emmanuel Macron, la bordul portavionului Charles de Gaulle, reactionand pentru prima data la o serie de mesaje foarte critice la adresa Frantei scrise pe Twitter de Donald Trump, relateaza…

- Pastorul american Andrew Brunson va fi adus inapoi in Statele Unite de armata americana via Germania, a declarat un important oficial de la Casa Alba, citat de CNN, relateaza dpa. Oprirea in Germania se va face pentru o evaluare completa a starii de sanatate a pastorului Brunson, la baza fortelor aeriene…