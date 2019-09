Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Mark Milley a devenit luni noul sef de Stat Major al armatei americane si il va consilia militar pe presedintele Donald Trump, transmite AFP. 'Puteti fi sigur ca va voi da intotdeauna un sfat militar informat, deschis si impartial', a declarat Milley, cunoscut pentru modul sau franc…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca negocierile cu talibanii sunt 'moarte', dupa ce a anulat intalnirea secreta prevazuta cu acestia la Camp David, si, tot luni, comandantul fortelor americane in Afganistan a afirmat ca este probabila o intensificare a operatiunilor pentru contracararea…

- SUA nu pot supravietui fara aliatii lor, a estimat miercuri fostul ministru american al apararii Jim Mattis, intr-un fragment din memoriile sale publicate de Wall Street Journal la cateva zile dupa summitul G7 la care Donald Trump a incercat sa reinnoade relatiile cu partenerii-cheie ai Americii,…

- Klaus Iohannis și Donald Trump vor discuta, printre altele, și despre programul de vize Visa Waiver in timpul intalnirii pe care o vor avea pe 20 august la Washington. Președintele roman va efectua in zilele de 19 și 20 august o vizita la Washington la invitația omologului sau american. Klaus Iohannis…

- Presedintele SUA, Donald Trump, vrea sa initieze retragerea trupelor americane din Afganistan inaintea scrutinului prezidential din anul 2020, a declarat luni secretarul de Stat Mike Pompeo, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan a rabufnit in cazul crimelor din Caracal: ‘Pentru așa…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut vineri ca ar trebui demarata o investigatie privind contractele editoriale semnate de fostul demnitar de la Casa Alba, Barack Obama, si sotia lui, dar si privind fundatia lui Hillary Clinton.

- Senatul american a confirmat joi numirea generalului Mark Milley in functia de sef al statului major incepand cu sfarsitul lunii septembrie, informeaza AFP. Militarul cu cel mai inalt grad din armata SUA, care ocupa in prezent functia de sef al statului major al armatei terestre, ar urma sa preia pe…

- O aeronava de supraveghere a Armatei SUA monitorizeaza situatia din Stramtoarea Hormuz, dupa ce Gardienii Revolutiei au sechestrat un petrolier britanic.. Mai mult, toate navele americane aflate in zona sunt in alerta. „Avem o aeronava de patrulare in spatiul aerian international din zona, pentru a…