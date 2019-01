Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana intentioneaza sa efectueze exercitii cu rachete antinava in apropiere de insula Okinawa, in sudul extrem al Japoniei, o premiera, in incercarea de a-si consolida mijloacele de aparare in cazul unei situatii de urgenta in Pacific care ar putea implica China, potrivit unei publicatii…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, se declara hotarat sa neutralizeze gruparea terorista Statul Islamic in Siria, in pofida planului anuntat de retragere a trupelor americane din aceasta zona de conflict, a declarat senatorul Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenti ...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a ordonat marti Departamentului Apararii sa creeze un nou comandament militar special insarcinat pentru spatiu, care va superviza activitatile noii aripi a Pentagonului, intitulata Forta Spatiului, scrie agerpres.ro.

- SUA sprijina planul Kosovo de a-si crea propria armata, a declarat joi ambasadorul american la Pristina, Philip Kosnett, o pozitie ce nu este impartasita de alte tari membre NATO, potrivit France Presse. Parlamentul kosovar urmeaza sa se pronunte vinerea viitoare, intr-o a doua lectura,…

- Secretarul apararii James Mattis a semnat ordinul pentru continuarea misiunii pana la 31 ianuarie, potrivit unui comunicat al Pentagonului. Desfasurarea armatei ar fi incetat, in lipsa ordinului de prelungire a misiunii, la jumatatea lui decembrie. Ordinul marcheaza o noua extindere a operatiunii…

- "Noi regretam decizia administratiei americane de a anula intalnirea planificata a celor doi presedinti la Buenos Aires", a declarat el, citat de agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de France Presse."Acest lucru inseamna ca discutiile privind aspectele internationale si bilaterale…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, vrea sa puna capat, prin decret, legii prin care orice copil nascut pe teritoriul american, indiferent daca parinții au sau nu cetațenia, primește naționalitatea americana, scrie AFP.

- La doua zile dupa anuntul SUA privind retragerea dintr-un tratat important privind armele nucleare, consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, se intalneste luni la Moscova cu seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, care asteapta explicatiile sale, potrivit France Presse, scrie Agerpres.…