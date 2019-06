Stiri pe aceeasi tema

- Militarii au intervenit, la solicitarea autoritatilor centrale si locale, pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi si pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteorologice si hidrologice, se arata in comunicat. Sambata, militari din Batalionul 200 Sprijin din subordinea…

- Militari si mijloace tehnice au intervenit, in ultimele 48 de ore, la solicitarea autoritatilor centrale si locale cu atributii in domeniul interventiei in situatiile de urgenta, in judetele Alba si Buzau, pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi si pentru limitarea efectelor produse…

- Personalul MApN in sprijinul populatiei afectate de ploi si inundatii Militari si mijloace tehnice au intervenit, în ultimele 48 de ore, la solicitarea autoritaților centrale și locale cu atribuții în domeniul intervenției în situațiile de urgența, în județele Alba si Buzau,…

- Divizia 2 Infanterie "Getica" a trimis, sambata, o autospeciala de transport apa potabila, in sprijinul zecilor de familii din localitatea buzoiana Viperesti ale caror case au fost afectate de inundatii din ultimele doua zile. Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabriel Cozma,…

- Peste 40 de localitati din 20 de judete au fost afectate de cantitatile mari de apa cazute in ultimele ore, cele mai semnificative situatii de urgenta inregistrandu se in zona Bucuresti Ilfov si in judetul Botosani, potrivit celui mai recent bilant realizat de IGSU, scrie AGERPRES.In urma instabilitatii…

- Incepand cu luni dupa-amiaza și pana astazi, in contextul fenomenelor de vreme rea care s-au manifestat in majoritatea județelor țarii, pompierii au intervenit 24h/24h in sprijinul populației și autoritaților din zonele afectate. ”Efecte au fost inregistrate in 11 județe ( AG, BC, BN, CL,…

- Brigada 15 Mecanizata ,,Podu Inalt” se alatura și in acest an proiectului ,,Armata – O Școala Altfel”, desfașurat de Ministerul Apararii Naționale in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. In acest context, in aceasta saptamana, așteptam in vizita peste 1000 de elevi, atat din municipiul Iași,…

- Dupa ce a dislocat in Crimeea bombardiere nucleare tip Tupolev 22, Moscova continua jocul de-a razboiul in zona Marii Negre aducand peste 1.500 de militari care efectueaza exerciții. Incepand de luni, in Crimeea are loc un amplu exercițiu tactic al Diviziei 7 Desant-Asalt din Novorossiysk, anunța bsmap.ro.…