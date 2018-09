Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiul CORAL 2018 Foto: Agerpres. Elicoptere din dotarea Bazei 90 Transport Aerian vor executa astazi în capitala antrenamente cu aterizare la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central 'Dr. Carol Davila' si la Ministerul Apararii Nationale. Misiunile de zbor au ca scop…

- Elicoptere din dotarea Bazei 90 Transport Aerian vor executa joi antrenamente cu aterizare la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" si la Ministerul Apararii Nationale. "Misiunile de zbor au ca scop antrenarea echipajelor pentru aterizarea in mediu urban, limitat pentru…

- Reactia ironica a Ambasadei Suediei la votul pentru referendumul pentru familia tradiționala! In timp ce Senatul Romaniei decidea, marti, organizarea referendumului pentru familia traditionala, Ambasada Suediei la Bucuresti publica pe Facebook un clip video in care comandantul Armatei Suedeze participa…

- Un exercitiu militar efectuat recent de armata rusa in Golful Finic a starnit ingrijorare in Finlanda, observatorii regionali notand o noua manevra de intimidare si provocare, relateaza defenseone.com.

- Autorul impușcaturilor este un ploieștean de 30 de ani, informeaza Romania TV. El a fost ridicat astazi din București și dus la audieri. Citeste si Un vrajitor a murit incercand sa demonstreze eficienta incantatiilor antiglont In urma scandalului de la spital, un al doilea agresor s-a…

- Ministerul Apararii din Ungaria a comandat 20 de elicoptere H145M, conform anunțului facut de compania americana Airbus. Aeronavele militare dispun de noul sistem de gestionare a armamentului, de tip HForce.

- Discutiile cu Academica Clinceni sunt tot mai avansate. Becali vrea sa-i trimita la echipa de langa Bucuresti pe pustii care n-au inca loc in lotul mare al lui Dica, dar care totusi considerati prea buni pentru FCSB 2, din liga a 3-a. Gigi Becali a cumparat alta echipa de fotbal. Ce se intampla…

- Drone neidentificate au fost doborate in apropierea bazei aeriene ruse Hmeimim in Siria, a anuntat duminica un purtator de cuvant al bazei citat de RIA Novosti, scrie Reuters, potrivit news.ro.Baza nu a fost afectata in cursul incidentului, au declarat surse militare ruse pentru Interfax.…