Stiri pe aceeasi tema

- Frozen Fire s-a nascut in Germania si este multiplu castigator in alegari publice pe hipodromurile din Europa, castigator de derbi in Irlanda, iar la Herghelia Cislau va activa ca reproducator in cadrul nucleului de iepe mama de rasa pur sange englez in sezonul 2019. Aceasta actiune de ameliorare genetica…

- Pe 2 octombrie 2018, Consiliul de Administrație provizoriu al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, impus fara respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 de catre ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a decis numirea valceanului Gheorghe Mihailescu ca director general interimar, pentru patru luni....

- Cu implicare, buna-credința, responsabilitate și multa munca, din Parlamentul Romaniei se pot face multe pentru locuitorii județului Alba. Am simțit-o in mai multe randuri, dar și astazi cand in Camera Deputaților a fost votata o modificare legislativa – in urma unui amendament depus de mine și alți…

- Reprezentantii Goldman Sachs Group, una dintre cele mai puternice banci de investitii, considera ca economia globala a intrat deja în recesiune. Cea mai sensibila situatie este în Europa, unde Italia a intrat deja în recesiune, iar Germania se afla foarte aproape de…

- Startul editiei din 2019 a celui mai important concurs interactiv de educatie forestiera din Europa, "Tineri in padurile Europei", organizat in Romania sub patronajul Regiei Nationale a Padurilor, a fost dat saptamana aceasta, sucevenii fiind invitati sa concureze pentru a ajunge la ...

- Energia eoliana a asigurat sambata 27% (49 GWh) din enegia electrica consumata in Romania, ceea ce ne situaza pe locul 2 in Europa, dupa Irlanda, unde turbinele eoliene au asigurat 47% din consum, coform datelor Wind Europe, potrivit mediafax.Citește și: Traian Basescu, reacție dura la adresa…

- Direcția Silvica Neamț a transmis precizari privind comunictul de presa al Consiliului Concurenței , care a sancționat trei companii de pe piața lemnului pentru trucarea unei licitații: „Pe fondul boicotarii, de catre operatorii economici, a licitațiilor de la sfarșitul anului 2015, ca forma de protest…

