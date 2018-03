Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei face cercetari, dupa ce, sambata, s-a gasit o arma de vanatoare in portbagajul unei masini cuprinse de flacari in zona Piata Victoriei. Proprietarul a fost condus la audieri, la sectia 4 Politie.

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare vor protesta sambata in fata Ministerului Afacerilor Interne, urmand sa plece in mars spre Guvern. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii…

- Polițiștii locali aflați in patrulare sambata noaptea au observat, pe Bdul Vasile Parvan, in jurul orei 02.30, un minor dat in urmarire in cursul zilei de joi de Secția 3 Poliție. Acesta a disparut din Centrul de zi și de noapte pentru minori de pe str. Ioan Slavici. Baiatul, in varsta de 12 ani, cu…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- UPDATE ora 8:30 – Cei doi copii luati fara acordul mamei au fost depistati marti, in jurul orei 7,30, impreuna cu tatal lor, in zona Ambasadei Greciei din Bucuresti de catre jandarmul aflat in postul de paza, informeaza Biroul de presa al Jandarmeriei Capitalei. Barbatul, care a cooperat cu jandarmii,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta noapte pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la doua autoturisme din municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, la fata locului s a intervenit cu o…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, un incendiu a cuprins in aceasta dimineata un autoturism in trafic, pe bulevradul 1 Mai din municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului a intervenit o autospeciala de stingere de la Detasamentul…

- Scene demne de scenariul unui film s-au petrecut asta-noapte, la intrarea in comuna Codaesti, unde masina unui echipaj de Politie a fost lovita intentionat de un autovehicul condus de un tanar beat crita. Politistii, a caror masina, un VW Polo, a fost lovita intervenisera in ajutorul unui alt echipaj…

- Politistii constanteni au ridicat in vederea confiscarii 7,5 kilograme de cannabis de la doua tinere din Bucuresti, care incercau sa le vanda in Constanta si in Capitala, cele doua femei fiind arestate.Citeste si: DNA, miscare NEASTEPTATA inainte de anuntul privind SOARTA lui Kovesi: Sediul…

- Panica pe o autostrada din capitala Marii Britanii. O masina a fost cuprinsa de flacari in timp ce se deplasa printr-un tunel. Peste 20 de pompieri si patru autospeciale au intervenit la fata locului.

- Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a intrat cu autoturismul într-o mașina de poliție care era oprita pe un bulevard din municipiul Constanța. În urma impactului, un polițist a fost ranit ușor. Potrivit polițiștilor, un barbat în vârsta de 31 de ani, din Voiteștii…

- Va reamintim ca un incident bizar a avut loc in noaptea de sambata spre duminica. Un șofer a intrat din plin in sensul giratoriu din Maraști și și-a abandonat mașina la fața locului. Cum accidentul nu a fost cu victime, din fericire, șoferul avea, conform legii, timp 24 de ore sa se prezinte…

- Polițiștii clujeni au depistat patru persoane, din București, banuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat și înșelaciune, fapte comise pe raza municipiului Cluj-Napoca. ”La data de 9 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția…

- Polițiștii au incercat sa opreasca o mașina, dar șoferul a accelerat, trecand chiar pe roșu și incalcand toate regulile de circulație. In cele din urma a pierdut controlul autoturismului, a lovit doua mașini și a ranit grav o persoana care a fost transportata de urgența de Smurd la spitalul…

- Imaginile cu animalul lasat aproape fara suflare pe asfalt de la loviturile cumplite i-au îngrozit pe oamenii care treceau aseara pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona cartierului CET. Martorii spun ca au încercat sa îl scape pe bietul animal din mâinile agresorului,…

- Premiera in Ministerul Afacerior Interne! Satui de comportamentul umilitor și de abuzurile unui șef, mai mulți agenți de la Secția 25, din București au vrut sa se urce pe acoperișul unitații. Comisarul șef Dumitru Apostol este acuzat ca reține oameni ilegal și ca a luat abuziv o mașina la drive-test…

- Desfasurare masiva de forte in noaptea de marti spre miercuri, in judetul Arad, dupa ce un barbat de 42 de ani s-a sinucis plonjand cu mașina in lac Acesta, patronul unei firme de transport din Covasanț, a sarit cu masina in lacul Ghioroc. Prietenii barbatului au fost cei care au sunat la 112 si au…

- Prietenii barbatului au fost cei care au sunat la 112 si au anuntat tragedia. In fapt, prietenii victimei au asistat la intreaga scena. Barbatul și-a sunat prietenii și le-a spus ca vrea sa se sinucida. Aceștia au reușit sa depisteze locul in care se afla barbatul, ținandu-l la telefon și cerandu-i…

- Panica in cartierul buzoian Micro V, dupa ce o autoutilitara ce transporta carton s-a aprins din senin pe strada Alexandru Marghiloman, in fața Oficiului Postal nr.5. In uma cu cateva minute, pompierii care acționeaza la fața locului au reușit sa dea jos containerul in care se afla carton, insa acesta…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari luni, pe raza satului Cumparatura, pe DC 70A, spre Bosanci. Alarma a fost data prin apel la 112 la ora 17.28, iar la fata locului au intervenit militarii Detașamentului de Pompieri Suceava.La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat, la ...

- Barbatul care și-a injunghiat fosta soție in gradinița Funny Land din București avea, din noiembrie 2017, interdicție sa se apropie de aceasta la mai puțin de 200 de metri sau sa ia legatura telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod. Nicoleta Botan, proprietara Gradiniței Funny Land din Sectorul…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari pentru lovire sau alte violente si amenintare, dupa ce un taximetrist a reclamat ca a fost batut de trei soferi UBER.

- Politistii au reusit sa o depisteze ieri pe minora de 16 ani, din comuna gorjeana Prigoria. Fata a plecat voluntar de la domiciliu pe 15 ianuarie, fiind gasita la casa unei cunostinte din comuna Scoarta. Eleva nu a fost victima ...

- O femeie in varsta de 53 de ani, din municipiul Constanta, a restituit din proprie initiativa, sesizand Politia, suma de 20.000 de lei gasiti pe strada, informeaza un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de…

- Trei oameni au fost atacați de caini in Iași. Un barbat, in varsta de 47 de ani, a ajuns de urgența cu ambulanța la spital, dupa ce a fost mușcat de zona genitala. Doi caini din rasa boxer, folosiți pentru paza, au scapat dintr-o gospodarie din Iași și au atacat ințial o adolescenta de 15 ani care locuiește…

- La data de 12 ianuarie a.c., in jurul orei 22.30, politistii din cadrul Compartimentului Furturi Auto al IPJ Constanta au fost sesizati de catre un tanar, de 23 de ani din Constanta, asupra faptului ca i ar fi fost sustras un autovehicul parcat pe bulevardul IC Bratianu din Constanta.Potrivit IPJ Constanta,…

- Fostul sef al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca, Mihai Lucan, care s-a prezentat la Politie, luni, in cadrul controlului judiciar, a vorbit si despre suma de 5.000 de euro gasita de anchetatori asupra sa la momentul audierii la DIICOT, el afirmand ca avea acesti bani…

