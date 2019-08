Armă găsită în locuința unui tânăr de 25 de ani! O deținea ilegal Polițiștii Servciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase cerceteaza un tanar pentru posesie ilegala de arma. Polițiștii aradeni au efectuat ieri, o percheziție domiciliara la locuința unui tanar de 25 de ani, din localitatea Curtici. La locuința acestuia au fost descoperite o arma de tir sportiv, cu aer comprimat, calibru 5,5 mm și 75 de alice […] The post Arma gasita in locuința unui tanar de 25 de ani! O deținea ilegal appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

