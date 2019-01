Stiri pe aceeasi tema

- Industria de aparare romaneasca va fabrica o noua arma de asalt, de ultima generatie, in colaborare cu compania Beretta, la standarde NATO, finalizarea contractului fiind prevazuta pentru vara, iar inceperea productiei in toamna, a declarat joi ministrul Economiei, Nicolae Badalau, la Antena 3.

- Arma va fi fabricata la Plopeni, fabrica fiind aleasa de partenerul italian, a precizat Badalau, iar pentru inceput 30% dintre componente vor fi fabricate pe plan local. Ministrul a vorbit de un plan de relansare a industriei de aparare din Romania, care a realizat in 2017 exporturi de 120…

