- Vila din județul Satu Mare a lui Virgil Magureanu, primul director al SRI, a fost scoasa la licitație, informeaza un anunț publicat in ziarul „Romania libera“. Potrivit anunțului, un executor judecatoresc din Oradea organizeaza o procedura de licitație publica pentru vila care ii aparține lui Virgil…

- Pistolul Lefaucheux, despre care se spune ca a fost folosit de Vincent Van Gogh pentru a se impușca, va fi vandut in luna iunie la o licitație organizata la Paris. Arma cu care s-ar fi impușcat celebrul pictor olandez pe 27 iulie 1890, la Auvers-sur-Oise (Val-d’Oise), are un preț estimat intre 40.000…

- Cladirea a apartinut marii familii de boieri moldoveni Ghica, este un simbolul evolutiei vechiului targ al Vasluiului si un reper important in istoria Moldovei. Dar acum se afla intr-o stare avansata de degradare ca urmare a faptului ca, in ultimii ani, nu a avut un proprietar responsabil care sa o…

- Castelul din Zlatna, in care s-a filmat „Noi, cei din linia intai”, este scos din nou la vanzare, de aceasta data la licitație. Prețul de pornire este de 295.000 de euro și se estimeaza ca ar putea fi vandut undeva intre 400.000 de euro și 500.000 de euro. VEZI: FOTO: Prețul celebritații: castel din…

- Mașina ARO care i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu, scoasa din nou la licitație. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate din nou la lcitație mațina ARO care i-a aparținut lui Nicolae Ceaușescu. Pretul de vanzare este cu 25% mai mic decat la prima licitatie. Licitația este programata…

- Vila doctorului Nicolae Gheorghiu, construita in anul 1910 si pozitionata aproape de Piata Victoriei, este scoasa la vanzare la Artmark Historical Estate. Pretul de pornire este de 5,9 milioane de euro, anunta casa de licitatii.

- Scrisoarea purtand antetul "Bulletin of the atomic scientists", cu semnatura olografa a fizicianului Albert Einstein, va fi licitata la Artmark, pe 31 ianuarie in „Licitatia de Autografe, inclusiv colectia D.P.” la un pret de pornire de 1.800 E.

- O fotografie realizata la 25 septembrie 1904, cu ocazia inaugurarii Turnului Pompierilor a fost scoasa la licitație pe un site de specialitate, www.artmark.ro. Prețul de pornire este de 100 de euro. Fotografia a fost realizata de Antal Scherling și are dimensiunea de 31,5×26 cm. Putini cunosc istoria…