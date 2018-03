Stiri pe aceeasi tema

- Popularitatea presedintelui american Donald Trump a inregistrat o usoara crestere in luna martie comparativ cu februarie, releva doua sondaje de opinie recente, explicatia fiind o situatie economica buna a Statelor Unite, transmite joi AFP. Liderul de la Casa Alba este sustinut de 42% dintre americani,…

- Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) acorda Certificarea EUR-ACE (R) programelor de studii universitare de licenta care se finalizeaza cu Diploma de inginer Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) organizeaza, in data de 26 martie…

- Barbatul din Texas care, potrivit politistilor, a terorizat cu bombe Austin-ul, a facut o confesiune video de aproximativ 25 de minute de pe telefonul sau, pe care autoritatile l-au recuperat dupa ce acesta s-a sinucis miercuri, relateaza Reuters.

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a atribuit recent un contract de servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate, a cererii de finantare si a documentelor suport pe parcursul procesului de evaluare a aplicatiei de finantare, pentru implementarea obiectivului "Extinderea…

- Populatiile de pasari scad in regiunile rurale din Franta intr-un ritm catastrofic, potrivit rezultatelor a doua studii publicate marti, care sugereaza ca posibila cauza utilizarea intensiva a pesticidelor in agricultura, relateaza Reuters si AFP. Specii precum ciocarlia de camp, presura si Sylvia communis…

- In evidentele A.J.O.F.M Teleorman, potrivit datelor rezultate din declaratiile agentilor economici, la acesta data sunt disponibile 191 locuri de munca vacante. Din cele 191 locuri de munca, 11 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 59 pentru studii medii si postliceale, 34 pentru muncitori calificati…

- Miele, compania numarul unu în producția de echipamente electrocasnice premium la nivel mondial, anunța un stand mai mare și inovații tehnologice pentru vizitatorii show-ului Eurocucina, ce va avea loc în perioada 17 – 22 aprilie, la Milano. Vedeta acestei ediții va fi revoluționarul…

- Primaria comunei Darmanesti organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de executie, vacanta, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Urbanism. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnat premier. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar 24…

- Oamenii de știința nu știu sigur daca smartphone-urile și aplicațiile care vin la pachet cu acestea ne distrug creierul, dar sunt destul de convinși ca ele creeaza dependența, incetinesc procesul de gandire și pot cauza depresie, se arata intr-un material publicat de Business Insider in cadrul…

- Razvan Raț, 33 de ani, se pregatește de 10 zile cu Dinamo. Azi a fost din nou in cantonamentul de la Saftica și s-a antrenat sub comanda lui Florin Bratu, cu care a fost coleg la Rapid. Vezi AICI VIDEO cu Raț la antrenamentul cu Dinamo! "Inca nu am vorbit, a fost meciul de la Craiova, am așteptat sa…

- Cu ocazia zilei de 8 martie, Promenada a lansat seria de dezbateri Centennial Talks, prin care marcheaza Centenarul Marii Uniri, cu un prim eveniment dedicat mișcarii feministe din Romania. Dezbaterea le-a avut ca invitate pe expertele in egalitate de gen Laura Grunberg și Irina Costache, care au adus…

- Mereu frumoasa, cu o prezenta de spirit deosebita, cariera in televiziune a Ginei Pistol este in continua ascensiune, fiind “liderul” cuplurilor din emisiunea “Asia Express”, emisiune produsa si difuzata de Antena 1, luni si marti in Prime-Time. La finalul emisiunii de marti, 28 februarie, Gina le spunea…

- Romanii au hotarat cucerirea Daciei din mai multe motive. Au predominat cele de natura strategica, politica si economica. Dacii erau pentru Traian un ghimpe in coasta, de care trebuia sa se debaraseze pentru a pregati o campanie de mare aploare contra celui mai mare dusman al Romei din Est.

- Joi, 1 martie 2018, incepind cu ora 17.00, la Libraria „Orest Tafrali” din Iasi (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, corp A, parter), va avea loc lansarea volumului Cuvintele, incotro? Lingvistica pentru toate televiziunile, aparut de curind la Editura Polirom, in colectia „Media. Studii si eseuri”.…

- RADET Constanta scoate la concurs 1 post vacant de referent de specialitateldquo;RADET Constanta scoate la concurs 1 post vacant de REFERENT DE SPECIALITATE in cadrul Dispeceratului care coordoneaza procesele tehnologice din termoficare.Conditii obligatorii necesare: Studii superioare ndash; inginer,…

- Doar 38 de ani avea Alexandru Ene Splentter, era din Barlad, dar iși facuse un rost in viața deprate de granițele țarii natale. A murit insa brusc, intr-un stupid accident, pe o partie de schi din Germania. Era doctor in numerologie, la Institutul Aeronautic German. Alexandru Ene Splentter a fost elev…

- Primaria comunei Oarja organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Registru Agricol si Fond Funciar. Conditiile specifice necesare in vederea participarii…

- Galaxia Andromeda, vecina Caii Lactee din care face parte si sistemul nostru solar, s-a format in urma unei coliziuni uriase dintre doua galaxii mai mici, in urma cu aproximativ trei miliarde de ani, pe vremea cand Terra exista deja, potrivit unui studiu citat de AFP. Calcularea momentului…

- A fost un meci special pentru Simona Halep! Romanca a disputat prima partida, dupa o absența de 19 zile din circuitul feminin, timp in care s-a refacut dupa accidentarea suferita la Australian Open. Simona Halep a debutat azi la Doha, in turul doi, contra rusoaicei Ekaterina Makarova, locul 32 WTA.…

- master sau de studii postuniversitare in Registrul Național al Calificarilor din Invațamantul Superior Mai exact, pentru programele de licența, pentru primul program de master dintr-un anumit domeniu și pentru programele de studii postuniversitare de calificare, aceste tarife se situeaza, ca urmare…

- Sorin Avram este unul dintre cei mai atipici pensionari din Romania. Daca atunci cand ies la pensie cei mai multi romani se retrag in fata televizorului si de obicei se lasa captivati de un viciu, in cazul fostului politist din comuna Craidorolt din judetul Satu Mare lucrurile au stat exact invers.…

- Scandalul cu diploma de studii ai lui Chiril Gaburici continua. Liderul PAS, Maia Sandu susține ca Chiril Gaburici nu deține diploma de Bacalaureat. Potrivit acesteia, in urma unor investigari, fostul premier nu s-a prezentat la ultimile doua examene de BAC.

- Nu intotdeauna este nevoie de studii superioare pentru a castiga multi bani. O spun cei care lucreaza in saloanele de infrumusetare, de exemplu. Angajatii din acest domeniu fura meserie sau studiaza singuri pentru a avea rezultate bune pe plan profesional. Ar fi nevoie insa de un pic de talent si mai…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a invitat-o pe lidera formațiunii PAS, Maia Sandu, sa participe și ea la urmatorea ședința a legislativului in comun cu Guvernul ca sa clarifice subiectul despte textele din manualele de clasa a 2-a, editate de aceasta, care sunt greu de asimilat chiar și pentru…

- Asociatia Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR) din Cluj‐Napoca a transmis Ministerului Educatiei Nationale o scrisoare prin care solicita ”desfiintarea de urgenta” a tuturor directiilor de studii in limbi straine sau echivalente care nu au acoperite cel putin 60% din cifrele…

- Fostul ideolog al PSD – l-am numit pe sociologul Vasile Dancu, ex-vicepremier tehnocrat – lanseaza, pe Facebook, propunerea organizarii unei unei colectari publice pentru a-i face un echipament pe masura campioanei Simona Halep.

- Consilierii locali PSD au fost acuzati de Sergiu Bilcea ca au votat „impotriva investitiilor din Arad”. Beniamin Varcus, liderul Grupului PSD-ALDE din Consiliul Local Municipal spune ca situatia este complet alta: consilierii PSD nu s-au opus investitiilor viabile. „Cat priveste pozitia PSD Arad, o…

- Programatorii cu studii medii, dar care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior, sunt scutiti de impozitul pe salariu incepand de astazi, 1 februarie 2018, potrivit unui anunt recent al Ministerului Comunicatiilor.

- În acest sens, Ordinul comun al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerului Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerului Educatiei Nationale a fost publicat în Monitorul Oficial la data de 18 ianuarie 2018. „Masura…

- Primaria Comuna Turburea organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor publice de execuție vacante, dupa cum urmeaza: polițist local, clasa I, grad profesional debutant și polițist local, clasa III, grad profesional asistent. Conditiile specifice…

- Medic in Cluj: "Dupa 11 ani de studii, 50 de lei salariu sau sa platesc eu statul pentru orele pe care le predau?!" Gastroenterologul Alina Buliarca, din Cluj, marturiseste ca dupa 11 ani de studii s-a vazut in imposibilitatea de a avea un job, ba mai mult decat atat, pentru cateva ore predate la Universitate…

- Numarul somerilor este mai mic la Constanta decat in multe alte zone ale tarii. Iata vestea buna adusa de reprezentantii AJOFM la inceput de an. Pentru cei care nu si-au gasit inca un loc de munca, Agentia are in desfasurare, de-a lungul intregului an, 28 de cursuri de calificare si recalificare atat…

- Rebeliunea legionara din 22 ianuarie 1941 a produs orori de neimaginat in randul evreilor din Romania. Legionarii au comis atunci un adevarat pogrom la București, iar unul dintre cele mai sangeroase episoade ale acestuia a fost masacrul de la Jilava, cand un numar de 89 de evrei au fost uciși fara mila…

- Cercetatorii au fost socati atunci cand 200.000 de antilope saiga au murit in doar trei saptamani. In mai 2015 peste 60% din populatia globala a speciei aflate in pericol de disparitie a murit.

- Scutire de impozit si pentru programatorii cu studii medii. Cine se califica Scutirea de impozit pe venit pentru cei care lucreaza in industria IT se va acorda, de la 1 februarie, pentru mai multe categorii de angajați, potrivit unui act normativ recent publicat in Monitorul Oficial. Programatorii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada…

- Foto: Oatext.com Prima data cand ajungi in fața unei oglinzi uita-te cu mare atenție la urechile tale, mai precis la lobi. Exista un semn care apare in acest loc și care iți poate spune daca ai sau nu risc de boli cardiovasculare. Ce este semnul lui Frank Semnul lui Krank, denumit așa dupa doctorul…

- „Romii si-au facut, din nou, damblaua. M-au injurat de mama, m-au amenintat cu «lasa, ba, criminalule, ca te aranjam noi». Unul, cu fata ciupita de varsat, mi-a varat pumnul sub nas, in timp ce incercam sa-i imping afara din fata camerei de garda si m-a injurat cu o colectie porcoasa adusa la zi", a…

- Primarul Tiberiu Chirilas prezinta demersurile pe care le-a facut pentru declararea comunei Vama Buzaului drept statiune de interes local. „Au fost continuate lucrarile de modernizare a drumurilor, am asfaltat drumul catre cascada Urlatoarea, marcarea și indicatoare in comuna”. „S-a extins rețeaua de…

- Tradițiile spațiului carpato-danubiano-pontic se diferențiaza de toate celelalte zone planetare și prin faptul ca, doar aici, lupul este asociat sau unit in semnificații cu balaurul, dand naștere unei ființe unice, extraordinare. Mircea Eliade, citandu-l pe istoricul grec Strabon, subliniaza ca venerația…

- Simona Halep este tot un zambet la antrenamente. In continuare, fara sponsor pe bluza, dar cu șapca Adidas. Liderul WTA a coborat in arena, pentru antrenamentele de dinaintea startului la Australian Open. Comentatorii straini au remarcat relaxarea din jocul romancei. De asmenea, antrenorul Darren Cahill…

- Inainte de Australian Open 2018, Simona Halep a participat la turneul de la Shenzen, pe care l-a caștigat. La competiția din China, Simona a jucat fara sponsor tehnic, dupa ce l-a finalul anului s-a desparțit de Adidas, iar acum, romanca a dezvaluit cum a facut rost de echipament. "Oamenii mei lucreaza…

- Fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, a solicitat printr-o scrisoare oficiala adresata ministerei Culturii, Educației și Cercetarii sa faca toate demersurile necesare, așa incat diploma de studii medii a ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, sa fie anulata.

- Imparatul roman Traian a pus in jurul celebrei sale Coloane din Roma statui monumentale de daci. Asta dupa ce cucerise Dacia. Mai mult, statuile de daci au fost cioplite in marmura egipteana speciala, destinata doar imparaților romani și reprezentarilor de zeitați. La 200 de ani dupa Traian, un alt…

- Parking Focșani a inceput procedurile pentru recrutarea și selecția directorului societații care se ocupa de administrarea locurilor de parcare din municipiu. Persoanele interesate sa ocupe aceasta poziție trebuie sa depuna dosarele la sediul societații din strada Ștefan cel Mare,…

- Spitalul de Pediatrie din Pitesti organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de: – un post asistent/a medical/a debutant/a specialitatea generalist, in Compartiment Oftalmologie, studii postliceale, fara vechime; – un post asistent/a…