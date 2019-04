Stiri pe aceeasi tema

- In 2017 deveneau parinți, in 2018 se desparțeau, in 2019 se pregatesc de nunta! Incurcate sunt caile iubirii pentru Liviu Varciu și Anca Calin, dar se pare ca, intr-un final, duc la altar! Atitudinea lui Liviu Varciu s-a schimbat radical de cand s-a intors in brațele mamei fetiței lui, Anda Calin. Actorul…

- Liviu Varciu și Anda Calin au mai acordat o șansa relației lor dupa ce in urma cu cateva luni anunțau ca au decis sa se desparta. Cei doi și-au facut bagajele și au plecat impreuna in vacanța.

- Liviu Varciu și Anda Calin s-au impacat la aproape un an de zile de cand și-au spus adio. Vestea a șocat pe toata lumea, cu atat mai mult cu cat cei doi pareau ca se indreapta spre altar și nicidecum in direcții diferite. Liviu Varciu și Anda Adam au impreuna o fetița, pe nume Anastasia, și chiar daca…

- Liviu Varciu și Anda Calin s-au desparțit in primavara anului trecut, insa iata ca nu au rezistat prea mult timp departe unul de celalalt. Cei doi au impreuna o fetița și acest aspect pare sa-i uneasca mai mult decat s-ar fi așteptat. Liviu Varciu și Anda Calin se pare ca s-au decis sa-și mai acorde…

- Sypnews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a dezvaluit faptul ca Narcis Raducan (44 de ani) isi construieste un adevarat palat, intr-o zona de fite din Capitala. Fostul fotbalist umreaza sa fie vecin cu Liviu Varciu. Pana atunci, omul care a evoluat, printre altele, la Steaua si la Rapid este…

- Liviu Varciu i-a cucerit pe fanii sai de pe rețelele de socializare cu o imagine plina de tandrețe in care apare alaturi de fiica sa cea mica. "Caldura sufleteasca", este mesajul postat de Liviu Varciu in dreptul imaginii cu mezina sa, Anastasia. Ipostaza cu Liviu Varciu și Anastasia i-a cucerit pe…

- Sfarșitul concediului de maternitate va insemna pentru fosta iubita a lui Liviu Varciu și retragerea din lumea stralucitoare a showbizului. Anda Calin trebuie sa se intoarca la vechiul job, in contabilitate, lasand televiziunea și modellingul pentru alte tinere talente. Anda Calin e mama cu norma intreaga…

- Liviu Varciu și-a adus aminte de vremurile de altadata. Artistul a scos la iveala o imagine care dateaza din urma cu 20 de ani. Intr-o imagine de colecție, Liviu Varciu apare așa cum era in urma cu 20 de ani. Artistul se afla la o petrecere, alaturi de alți colegi de breasla. "Acum 20 de ani ! ???",…