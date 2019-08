Arieratele bugetului general consolidat, în scădere cu 5,5%, la finele lunii iulie Arieratele mai vechi de 90 de zile s-au diminuat cu 15,32% in primele sapte luni, de la 73,1 milioane de lei in decembrie 2018, la 61,9 milioane de lei in iulie 2019.



In iulie, fata de luna precedenta, cand au totalizat 180,47 milioane lei, arieratele s-au majorat cu 5,79%. Arieratele mai vechi de 90 de zile au consemnat o crestere de 5,8%.



Arieratele mai vechi de 360 de zile au crescut in iulie cu 1,6 milioane lei fata de decembrie 2018 si cu 200.000 lei comparativ cu luna anterioara, totalizand 45 milioane lei.



La bugetele locale, pe primele 6 luni din an, arieratele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arieratele mai vechi de 90 de zile s-au diminuat cu 10,13%, in primul semestru, de la 73,1 milioane de lei in decembrie 2018, la 65,7 milioane de lei in iunie 2019.In iunie, fata de luna precedenta, cand au totalizat 168,99 milioane lei, arieratele s-au majorat cu 6,3%. Arieratele mai vechi…

- Arieratele bugetului general consolidat s-au redus cu 12,27% in primele 5 luni din 2019, de la 192,62 milioane de lei in decembrie 2018 la 168,99 milioane de lei in mai 2019, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Arieratele mai vechi de 90 de zile s-au diminuat cu 25,86%,…

- Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative, s-a incheiat pe primele patru luni ale anului 2019 cu un deficit de 11,4 miliarde de lei, respectiv 1,1% din PIB, informeaza Ministerul Finanțelor, conform Mediafax.Veniturile bugetului general consolidat, sunt in suma de 99,5…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut de peste doua ori in luna aprilie 2019, ajungand la 11,4 miliarde de lei (1,1% din PIB), fata de 5,5 miliarde de lei (0,54% din PIB) cat s-a consemnat la finele lunii martie 2019, a anunțat Ministerul Finantelor Publice (MFP). Faţă de perioada…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 4 luni cu un deficit de 11,4 miliarde lei (2,4 miliarde euro), 1,1% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 88,4% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut, in conditiile…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut de peste doua ori in luna aprilie 2019, ajungand la 11,4 miliarde de lei (1,1% din PIB), fata de 5,5 miliarde de lei (0,54% din PIB) cat s-a consemnat la finele lunii martie 2019, conform datelor operative de executie ale Ministerului Finantelor Publice,…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 4 luni cu un deficit de 11,4 miliarde lei (2,4 miliarde euro), 1,1% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 88,4% mai mare fata de cel din

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 4 luni cu un deficit de 11,4 miliarde lei (2,4 miliarde euro), 1,1% din Produsul Intern Brut (PIB), cu 88,4% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut, in conditiile…