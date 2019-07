Arieratele bugetului general consolidat s-au redus cu 12,27% in primele 5 luni din 2019, de la 192,62 milioane de lei in decembrie 2018 la 168,99 milioane de lei in mai 2019, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Arieratele mai vechi de 90 de zile s-au diminuat cu 25,86%, de la 73,1 milioane de lei in decembrie 2018, la 54,2 milioane de lei in mai 2019. In mai, fata de luna precedenta, arieratele s-au redus cu 9,52 milioane de lei, de la 178,51 milioane la 168,99 milioane lei. Arieratele mai vechi de 90 de zile au consemnat o scadere de 13,1%. Arieratele mai vechi…