- Mabel, unul dintre artiștii cu cea mai rapida ascensiune, renunța la orice fel de inhibiții și lanseaza piesa „Bad Behaviour”, cea de-a treia piesa extrasa de pe albumul de debut „High Expectations”. Produs de catre Dre Skull (Popcaan, Drake, Wizkid), track-ul „Bad Behaviour” este un mix naucitor intre…

- Emeli Sande lanseaza „Shine”, un nou single extras de pe urmatorul album al artistei, „Real Life”, a carui lansare este programata pe data de 13 septembrie. Intorcandu-se in era clasicului gen soul, „Shine” poate fi catalogat drept cel mai puternic, profund inspirațional și motivant single al artistei.…

- Mike Posner, celebrul interpret și producator („I Took A Pill In Ibiza”, „Cooler Than Me”), nominalizat la premiile Grammy, sarbatorește cea de-a patra luna de cand se afla in State prin lansarea unui nou single, o colaborare surprinzatoare cu Ty Dolla $ign, ce vine la pachet cu un videoclip original.…

- Betty Stroe lanseaza o piesa ce este dedicata femeilor de pretutindeni. „Esti frumoasa” este dedicata femeilor care sunt acaparate de viata de zi cu zi si de grijile cotidiene. Din cand in cand este bine sa te opresti, sa privesti in oglinda si sa iti asculti inima, asa cum spune piesa. Sunt momente…

- Madonna se ține de promisiunea facuta fanilor și le prezinta single-ul „Dark Ballet”, cu doar o saptamana inainte de marea lansare a albumului „Madame X”. „Dark Ballet” este un material incredibil, ce iți ramane instant intiparit in minte, cu un mesaj puternic, un veritabil semnal de alarma. Piesa vine…

- „The First One” este piesa pentru care Astrid S a lucrat impreuna cu o intreaga echipa, inclusiv cu Jason Gill (Bebe Rexha, Zara Larsson), Justin Tranter (Ariana Grande, Lady Gaga) și Amy Allen (Selena Gomez, Shawn Mendes), piesa ce va fi inclusa pe noul album al artistei, a carui lansare va avea loc…

- Dupa cum și-a obișnuit deja fanii, Madonna lanseaza piesa dupa piesa și surprinde cu cele mai neașteptate colaborari. De data acesta, artista-fenomen ne ofera un cadou muzical ce il are in prim-plan pe rapperul Swae Lee, alaturi de care a pregatit lansarea piesei „Crave”. „Crave” este cel de-al treilea…