Ariana Grande şi Taylor Swift, în topul nominalizărilor la MTV Video Music Awards 2019 Cântaretele americane Ariana Grande si Taylor Swift au obținut cele mai multe nominalizari - câte zece - la ediția de anul acesta a galei MTV Video Music Awards, care va avea loc pe 26 august, în New Jersey, SUA, potrivit Mediafax care citeaza Billboard. Ariana Grande și Taylor Swift au primit fiecare zece nominalizari, inclusiv la categoriile cele mai importante, "cel mai bun videoclip" și "cel mai bun cântec". În topul nominalizarilor urmeaza Billie Eilish și Lil Nas X, cu noua, respectiv opt. Ambii concureaza pentru premiul pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

