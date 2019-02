Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața americana Ariana Grande a ajuns ținta ironiilor dupa ce și-a tatuat pe mana un mesaj greșit. Ariana Grande și-a facut un tatuaj cu caractere japoneze pe una dintre maini. Artista, in varsta de 25 de ani, a intenționat sa-ți tatiuate in palma traducerea in limba japoneza a celei mai recente…

- Ariana Grande a dezvaluit data lansarii noului sau album “Thank U, Next”, informeaza Press Association, titrat de Agerpres. Vedeta pop americana a impartasit fanilor lista de melodii a noului album pe Instagram, anuntand totodata data de lansare a acestuia: 8 februarie. Albumul contine 12 melodii, printre…

- Cantareata americana Ariana Grande este acuzata de rapperii Princess Nokia, Soulja Boy si 2 Chainz ca le-a copiat munca pentru melodia „7 Rings”, scrie news.ro.Princess Nokia sustine ca Grande a copiat pasaje din piesa ei „Mine”, inclusa pe mixtape-ul „1992”. „Va suna cunoscut? Pentru…

- Se bucura de un succes mondial, este frumoasa și talentata, iar recent a doborat orice record pe YouTube cu noua ei piesa, “Thank u, Next” care a strans 100 de milioane de vizualizari in doar trei zile, dar asta nu ii aduce fericire, dupa cum a recunoscut-o chiar ea in fața a zeci de mii de oameni.…

- Ariana Grande a obtinut cel mai bun debut al unui videoclip muzical din istoria platformei YouTube cu noua sa piesa ''thank u, next'', potrivit revistei Billboard citata joi de EFE. Potrivit datelor prezentate de Billboard si confirmate de YouTube, ''thank u, next'' a…