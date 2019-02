Ariana Grande ia cu asalt clasamentul Hot 100

Stiri pe aceeasi tema

- The Beatles a ocupat, in urma cu 55 de ani primele trei locuri din topul american al single-urilor cu „Can"t Buy Me Love", „Twist and Shout" si „Do You Want to Know a Secret?". Albumul „Thank U, Next" este al doilea lansat de Grande in ultimul an. Cele trei piese fac parte de pe acest al cincilea material…

- La doar trei zile dupa victoria reușita de Romania in Fed Cup in fața Cehiei, 3-2, Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a revenit azi pe teren, la Doha, unde s-a calificat in sferturi dupa victoria in minimum de seturi obținuta in fața ucrainencei Lesia Tsurenko (29 de ani, 24 WTA), scor 6-2, 6-3. ...

- Un sondaj realizat de INSCOP ii claseaza in topul increderii in personalitați publice, pe primele trei locuri, pe Klaus Iohannis, Gabriela Firea și Victor Ponta. In urma lor cresc in procente Dacian Cioloș, Calin Popescu Tariceanu și Ludovic Orban. Potrivit INSCOP, „increderea intr-o personalitate politica”…

- Top 10 companii care au contribuit la bugetul local al municipiului Alba Iulia in 2018: APULUM iși pastreaza prima poziție, in timp ce VCST și SELGROS nu au mai prins clasamentul! Primele 10 firme din Alba Iulia au adus anul trecut 414.000 de lei in plus fața de contribuția din taxe și impozite varsata…

- Ariana Grande recreaza un segment clasic din comediile mileniale in videoclipul piesei „Thank U, Next”. Materialul vizual care insoteste piesa este regizat de catre Hannah Lux Davis si aduce impreuna prieteni apropiati ai Arianei, precum Troye Sivan si Liz Gillies, dar si cateva staruri cunoscute pentru…

- Politistii rutieri din judetul Braila au retinut 50 de permise si certificate de inmatriculare in ultima saptamana, in urma verificarilor efectuate in trafic. Soferii au incasat amenzi pentru nepurtarea centurii de siguranta, sofat cu viteza excesiva si sub influenta bauturilor alcoolice, dar si fara…