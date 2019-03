Ariana Grande, după un an dificil: Ei mi-au salvat viaţa Cu putin inainte de a incepe cel de-al treilea turneu din cariera, cantareata, in varsta de 25 de ani, a marturisit fanilor de pe Instagram ca se reface inca dupa un an greu si are emotii inainte de a pleca din nou la drum. 'Vreau doar sa va spun cat de recunoscatoare sunt pentru viata mea, pentru oamenii din ea, pentru momentele bune si pentru provocari, pentru bucurie si durere', a scris ea, adaugand ca prietenii, fanii si muzica sa i-au salvat viata. 'Inca ma refac, insa ma simt mult mai bine in ultima vreme(...). Va multumesc pentru tot. Va sunt profund si etern recunoscatoare',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

